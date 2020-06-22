НАТО начинает расследование в связи с агрессией члена НАТО (Турции) против члена НАТО (Франции)

НАТО расследует инцидент в Восточном Средиземноморье, в ходе которого, по заявлению Франции, турецкие фрегаты проявили “экстремальную агрессивность” по отношению к французскому военному кораблю, участвующему в миссии НАТО в этом районе, - заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в четверг (18 июня).

"Инцидент в Средиземном море был рассмотрен на встрече союзников", - сказал Столтенберг после видеоконференции министров обороны НАТО. - “Мы приняли решение, что военное руководство НАТО расследует инцидент, чтобы внести полную ясность в то, что произошло”, - добавил он.

Министр обороны Франции Флоренс Парли дважды выступала с осуждением поведения Турции в течение двухдневной встречи министров обороны альянса. Она заявила, что ее требование о проведении расследования поддерживают восемь стран.

В среду (17 июня) Министерство обороны Франции обвинило турецкий военный корабль в преследовании одного из кораблей французских ВМС в Средиземном море, которое находится под командованием НАТО, выполняет миссию НАТО и обеспечивает эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. При этом французская сторона дала понять, что Турция пытается доставить вооружение правительству в Триполи.

По словам представителя МО Франции, французский корабль пытался проверить турецкое судно "Cirkin" на предмет возможной контрабанды оружия в Ливию. В ответ, по заявлению французских официальных лиц, "Cirkin" отключил свою систему слежения, скрыл идентификационный номер и отказался сообщить пункт назначения.

Франция назвала действия корабля "экстремально агрессивными" и "неприемлемыми со стороны союзника против корабля НАТО".

“Мы знаем, внутри альянса все достаточно сложно, но мы не можем быть страусами и не можем притворяться, что в НАТО нет проблем с Турцией. Мы должны открыть глаза на это, признать это и справиться с этим”, - заявил агентству AFP в среду (17 июня) официальный представитель Министерства обороны Франции, призвав НАТО решить “турецкую проблему” на фоне растущей напряженности вокруг Ливии.

Турецкий военный представитель сообщил агентству Рейтер, что французский военный корабль не выходил на связь с турецким судном во время инцидента.

Анкара и Париж имеют разногласия по проблеме гражданской войны в Ливии, обвиняя друг друга в поддержке противоборствующих сторон в этой стране.

Во вторник (16 июня) Турция заявляла, что Франция нарушает решения ООН и НАТО, поддерживая силы Халифы Хафтара против правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Восточный план обороны

Этот инцидент внутри НАТО, вызванный Турцией, является последним в целой серии действий Анкары, приводящих к росту напряженности между союзниками.

В среду три натовских дипломата и представитель французского МО подтвердили, что Турция продолжает блокировать план НАТО по обороне Польши и Прибалтики, несмотря на достигнутую в прошлом году сделку между президентом Турции и лидерами союзников.

План для стран Балтии и Польши, разработанный по их просьбе после "аннексии" Россией Крыма в 2014 году, не имеет прямого отношения к стратегии Турции в Сирии, но позиция Анкары состоит в том, что подходы к безопасности должны быть одинаковыми на всех границах НАТО.

Дипломаты заявили, что хотя Анкара одобрила план, известный как "Eagle Defender", она до сих пор не позволяет руководству НАТО его реализовать на практике.

На лондонском саммите НАТО в декабре прошлого года Турция пригрозила заблокировать соглашение, если альянс не согласится объявить курдских боевиков в Сирии террористами.

Анкара рассматривает YPG, главную силу поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF), как террористическую группировку, связанную с курдскими повстанцами на своей собственной территории, и была взбешена поддержкой, которую ее союзники по НАТО оказали курдскому ополчению в борьбе с боевиками Исламского государства (ТОЗР).

В конце концов, после лондонского саммита было объявлено, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился принять план обороны – эту информацию подтвердил и польский министр обороны Мариуш Блащак, который сказал, что Турция согласилась с планом после личной беседы между польским президентом Анджеем Дудой и Эрдоганом.

(перевод статьи с сайта www.euractiv.com)