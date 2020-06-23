Вопрос закрытия предприятий Северодвинска из-за коронавируса пока не стоит - глава города

В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.

Архангельск. 21 июня. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Градообразующие предприятия Северодвинска, где выявлены очаги коронавируса, пока не планируется закрывать, сообщил глава города Игорь Скубенко в интервью, которое опубликовала пресс-служба администрации муниципалитета в воскресенье.

"Пока так жестко не стоит вопрос. Предприятия не в полную мощь работают, что бы ни писали и ни говорили. 50 процентов на сегодня штатной численности. Поэтому подождем, посмотрим", - сказал Скубенко, отвечая на вопрос, не придется ли закрыть предприятия.

Глава города добавил, что в целом обстановка с заболеваемостью в городе стабилизируется.

Между тем, по данным регионального оперштаба, на предприятиях продолжают выявлять новые случаи инфекции. Так, 19 июня прирост составил 22 человека, 20 июня - 44, в воскресенье выявлен 21 заболевший.

Как сообщалось, с 6 июня въезд и выезд из Северодвинска ограничены. Заболеваемость коронавирусом в городе в 2,8 раза превышает уровень в целом по Архангельской области.