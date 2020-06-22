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Военное обозрение

В Индии предложили нанести удар по интересам китайской Huawei: ответ по столкновению на границе

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии выступили с предложением по поводу того, как ответить Китаю за гибель своих военнослужащих в долине Галван. Речь идёт о стычке между китайскими и индийскими военными, в ходе которой дело дошло до применения камней и металлической арматуры с заострёнными наконечниками. Также на месте столкновения впоследствии были обнаружены деревянные дубинки, верхняя часть которых была обмотана колючей проволокой.

В Индии продолжают говорить о том, что именно Китай является главным виновником того инцидента, который произошёл в Ладакхе (часть эти территорий Пекин считает китайскими, называя Аксайчином).

Индийские дипломаты предлагают действовать «асимметричными методами». Так, бывший министр иностранных дел и бывший посол Индии в России Канвал Сибал предлагает дать «жёсткий экономический и технологический ответ».

Канвал Сибал:

Индия должна объявить о немедленном официальном исключении Huawei из испытаний 5G на своей территории. Этот удар по интересам китайской компании будет иметь международный резонанс и послужит уроком Китаю.

Дополнительно индийский дипломат предлагает активизировать технологическое партнёрство с так называемой группой QP (Quadplus) – Австралия, Япония, Республика Корея и США.

Канвал Сибал:

Нам нужно выстраивать новые цепочки поставок. Да, это на первом этапе приведёт к повышению экономических издержек, однако сейчас у нас нет другого выхода – придётся избавляться от зависимости от китайских компаний.

Среди других предложений от индийских дипломатов: пригласить к себе для осуществления официального визита представителя МИД Тайваня, на международной арене поднять вопрос протестов в Гонконге и "ущемления прав уйгуров" в КНР.

Есть мнение, что такие индийские инициативы могут особенно прийтись по душе Вашингтону. А потому как минимум часть их них власти Индии вполне могут взять на политическое вооружение. Идти по пути цивилизованных договорённостей и деэскалации отдельные «горячие головы» ни в Индии, ни в Китае не собираются, что может только усугубить конфликт.

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Австpалия
Индия
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Тайвань
Южная Корея
Япония
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