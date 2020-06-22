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Военное обозрение

В арабском мире комментируют слова президента Египта о готовности ввести войска в Ливию

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Источник изображения: topwar.ru

Ливийский военно-политический клубок продолжает запутываться. В Саудовской Аравии выразили полную поддержку в адрес Египта, который всё последнее время наращивал численность сил и средств на своей границе с Ливией. Напомним, что ранее командование вооружёнными силами Египта отдало приказ о переброске десятков танков, БМП, вертолётов, РСЗО и другой техники ближе к Ливии.

В арабском мире комментируют слова президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси о готовности ввести войска в Ливию.

В так называемом правительстве национального согласия Ливии, которое фактически транслирует политику Турции, обвинили Каир в подготовке к агрессии против Ливийского государства. Представитель вооружённых сил ПНС заявил, что действия Египта «угрожают суверенитету Ливии». В Каире парировали: "А действия Турции суверенитету не угрожают?"

В Саудовской Аравии прозвучало заявление о том, что Египет имеет полное право использовать свои войска для защиты своих границ от боевиков, которых используют в ПНС. Это боевики, которые с помощью Анкары были переброшены в Ливию из провинции Идлиб (Сирия).

МИД СА:

Саудовская Аравия поддерживает право Египта защищать свои границы от терроризма.

Некоторое время назад президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси предупредил протурецкие силы в Ливии, отметив, что те не должны устраивать провокаций против Египта. При этом ас-Сиси назвал единственной легитимной силой в Ливии парламент страны, который избирался ливийским народом. Важно отметить, что парламентом страны поддерживается и Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

По словам египетского президента, если угроза со стороны ПНС и боевиков будет нарастать, он готов ввести в Ливию войска. Сегодня из Каира прозвучали заявления о том, что египетская армия может войти в Ливию, если силы ПНС и протурецкие боевики пересекут линию Аль-Джафра - Сирт и займут этот город.

На данный момент передовые части ПНС, активно поддерживаемые Турцией, находятся на окраинах Сирта.

В это же время ПНС Фаиза Сараджа отказались участвовать в переговорах в формате Лиги арабских государств, заявив, что такая встреча "приведёт к расколу в арабском мире". Такое решение ПНС осудили в ОАЭ, Египте и Саудовской Аравии.

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Страны
Египет
Ливия
ОАЭ
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
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