В США заявили о возможности «революции» в системе раннего предупреждения и о противогиперзвуковом оружии

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В США заявили о том, что для безопасности крайне важно развивать системы раннего предупреждения. Речь идёт в первую очередь о модернизации спутников, входящих в систему раннего предупреждения о ракетном нападении.

Американский обозреватель Тереза Хитченс публикует материал по данной тематике со ссылкой на представителей Центра космических и ракетных систем. В материале говорится о том, что в Пентагоне обдумывают будущую конфигурацию спутниковой системы с возможностью постоянного инфракрасного зондирования. Отмечается, что новые спутники инфракрасного мониторинга, размещённые на относительно низких околоземных орбитах, «приведёт к настоящей революции системы раннего предупреждения».

Решение менять не только «начинку» спутников, но и параметры их орбиты, было принято в американском Объединённом комитете начальников штабов. Генерал Джон Хайтен, заместитель начальника этого комитета, выразился следующим образом:

Наши спутники на геостационарной орбите – большие и привлекательные цели. Нам нужна более гибкая архитектура в ближнем космосе.

Один из новых вариантов – создание крупной группировки LEO-спутников – тех, которые займут места на «низких» орбитах. В данном случае речь идёт об орбитах с «высотой» до 2000 км над уровнем моря. Часть новой системы, как отмечается, может быть размещена в так называемой MEO-зоне космического пространства. Этой зоной называют часть околоземного пространства в диапазоне от 2000 км до показателей геостационарной орбиты.

На мероприятии в американском институте Митчелла, которое было посвящено вопросам противоракетной обороны, прозвучали слова о том, что обновлённая спутниковая система должна получить возможность раннего предупреждения о пусках всех типов ракет, включая гиперзвуковые.

Планируется, что первая «очередь» новых спутников с «противогиперзвуковой» функцией, начнёт работать на орбите к 2029 году. К тому времени, как считают в США, у них появится собственное как гиперзвуковое, так и антигиперзвуковое оружие.

Эти материалы и заявления можно воспринимать как "американский ответ Путину", который несколько дней назад в одном из интервью коснулся вопроса противогиперзвукового оружия.