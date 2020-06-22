Войти
Военное обозрение

В США заявили о возможности «революции» в системе раннего предупреждения и о противогиперзвуковом оружии

574
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В США заявили о том, что для безопасности крайне важно развивать системы раннего предупреждения. Речь идёт в первую очередь о модернизации спутников, входящих в систему раннего предупреждения о ракетном нападении.

Американский обозреватель Тереза Хитченс публикует материал по данной тематике со ссылкой на представителей Центра космических и ракетных систем. В материале говорится о том, что в Пентагоне обдумывают будущую конфигурацию спутниковой системы с возможностью постоянного инфракрасного зондирования. Отмечается, что новые спутники инфракрасного мониторинга, размещённые на относительно низких околоземных орбитах, «приведёт к настоящей революции системы раннего предупреждения».

Решение менять не только «начинку» спутников, но и параметры их орбиты, было принято в американском Объединённом комитете начальников штабов. Генерал Джон Хайтен, заместитель начальника этого комитета, выразился следующим образом:

Наши спутники на геостационарной орбите – большие и привлекательные цели. Нам нужна более гибкая архитектура в ближнем космосе.

Один из новых вариантов – создание крупной группировки LEO-спутников – тех, которые займут места на «низких» орбитах. В данном случае речь идёт об орбитах с «высотой» до 2000 км над уровнем моря. Часть новой системы, как отмечается, может быть размещена в так называемой MEO-зоне космического пространства. Этой зоной называют часть околоземного пространства в диапазоне от 2000 км до показателей геостационарной орбиты.

На мероприятии в американском институте Митчелла, которое было посвящено вопросам противоракетной обороны, прозвучали слова о том, что обновлённая спутниковая система должна получить возможность раннего предупреждения о пусках всех типов ракет, включая гиперзвуковые.

Планируется, что первая «очередь» новых спутников с «противогиперзвуковой» функцией, начнёт работать на орбите к 2029 году. К тому времени, как считают в США, у них появится собственное как гиперзвуковое, так и антигиперзвуковое оружие.

Эти материалы и заявления можно воспринимать как "американский ответ Путину", который несколько дней назад в одном из интервью коснулся вопроса противогиперзвукового оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
28.02.2020
"Убийца авианосцев": «Циркон» испытали с корабля
10.01.2019
"Туполев" готов к строительству опытных образцов ПАК ДА
04.01.2019
Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время
29.12.2018
Меры стратегической безопасности
13.06.2018
Пентагон боится проиграть России и Китаю в гонке гиперзвуковых вооружений
27.02.2017
В Турции рассказали о ходе переговоров о покупке С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:19
  • 10
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?