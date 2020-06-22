Пуск МБР M51 с борта французской субмарины привёл к обвинениям со стороны Ирана

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В Иране прокомментировали французские испытания баллистических ракет, способных нести несколько ядерных боеголовок. По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, запуск МБР нового поколения является «несовместимым со 6-й статьёй договора о нераспространении ядерного оружия и приверженности Франции ядерному разоружению».

Мусави:

Мы призываем официальный Париж вернуться к выполнению своих международных обязательств в области ядерного разоружения.

Эти заявления со стороны МИД Ирана прозвучали после испытания новой версии межконтинентальной баллистической ракеты M51. МБР выпускалась с борта субмарины «Le Temeraire».

Ранее сообщалось, что Франция во время испытаний направляла МБР в один из районов акватории Карибского моря.

Почему же именно Иран выступил с обвинительными заявлениями в адрес Парижа?

Причины таковы. Это своеобразный ответ со стороны Тегерана на те обвинения, которые в феврале этого года были выдвинуты против него самого. Тогда Иран занимался выводом на орбиту своего спутника. Из ряда стран, включая Францию, США и Израиль, прозвучали заявления о том, что таким образом «Иран пытается прикрывать продолжающиеся разработки в рамках своей ракетно-ядерной программы».