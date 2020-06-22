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Интерфакс-АВН

Договор о СНВ правильно и логично продлить, но на нем свет клином не сошелся - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Будущее ДСНВ на консультациях в Вене будет одним из важных вопросов, это не переговоры о продлении Договора

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Москва выступает за продление договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но свет клином на договоре не сошелся, и дополнительных аргументов в пользу его продления у Москвы нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считали бы продление ДСНВ правильным и логичным, но по большому счету на этом договоре свет клином не сошелся", - заявил он в субботу "Интерфаксу".

По словам Рябкова, в ходе предстоящих 22-23 июня в Вене консультаций по стратегической стабильности со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршалом Биллингсли "будущее ДСНВ будет одним из важных вопросов, но не единственным".

"Это не переговоры о продлении ДСНВ", - подчеркнул замминистра.

Как он отметил, "мы многократно объясняли американцам, почему мы считаем решение в пользу продления правильным".

"У нас не найдется каких-то дополнительных аргументов к тому, что мы уже до них доводили многократно. Конечно, используем возможность, чтобы напомнить о нашей позиции", - сказал высокопоставленный дипломат.

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