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Интерфакс-АВН

В Кремле обеспокоены событиями на границе Индии и Китая, готовы помочь в урегулировании - Песков

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Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва рассчитывает, что Пекин и Дели проявят мудрость, чтоб не допустить этого впредь

Петропавловск-Камчатский. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Россия обеспокоена ситуацией на границе Китая и Индии, готова оказать содействие в урегулировании вопросов, возникающих между странами, близкими РФ, заявляют в Кремле.

"События, которые произошли на китайско-индийской границе, безусловно, вызывают обеспокоенность, потому что и Индия, и Китай являются нашими очень близкими союзниками и странами, с которыми нас действительно соединяют отношения взаимного уважения, очень развитого экономического взаимодействия в самых различных областях", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" Первого канала.

Вместе с тем, Москва надеется, что страны проявят политическую и дипломатическую мудрость. "Мы надеемся и уверены, что и Дели, и Пекин проявят дипломатическую, политическую мудрость с тем, чтоб самостоятельно без вмешательства каких-либо государств найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений", - сказал пресс-секретарь главы государства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
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