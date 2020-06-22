Россия усилила разведку в Германии - журнал

Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - В настоящее время российские спецслужбы ведут разведывательную деятельность в Германии даже более активно, чем во времена "холодной войны", пишет немецкий журнал Focus, ссылаясь на новые данные Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления уголовной полиции страны.

По утверждению издания, в настоящее время "почти 200 штатных сотрудников разведки скрытно действуют в Германии, вербуя информантов из политических, экономических, армейских кругов и СМИ".

"По данным (германских - ИФ) служб безопасности, российские спецслужбы значительно усилили политическую разведку в отношении Германии. С помощью завербованных информантов в партиях и правительственных учреждениях Москва пытается своевременно узнавать подробности немецкой внутренней и внешней политики или влиять на нее", отмечает журнал.

По его информации, большинство российских разведчиков работают под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Бонне, и являются сотрудниками российской службы внешней разведки, ФСБ, а также военной разведки.

"Агенты Главного управления Генштаба ВС РФ, вероятно, участвовали в операции по убийству бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года", - пишет Focus, поясняя, что федеральная прокуратура Германии исходит из того, что обвиняемый в убийстве гражданин России "получал помощь в слежке за убитым, возможно, из российского посольства".