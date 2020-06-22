Россия искренне помогала Италии бороться против вируса, а не занималась дезинформацией - Нарышкин

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Россия, не использовала тему пандемии коронавируса COVID-19, чтобы распространять дезинформацию, а напротив - помогала таким странам, как Италия, заявил в интервью Би-би-си глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Как здесь можно говорить о дезинформации? Россия искренне предложила помощь нашим друзьям итальянцам в борьбе против коронавируса. Мы быстро направили туда сотни военных медиков. Где здесь дезинформация", - спросил он корреспондента. Тот напомнил, что лидеры западных стран часто обвиняют РФ в распространении дезинформации по теме короанвируса и спрашивал, "почему Россия делает это".

Также Нарышкин, коснулся и темы попытки отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти заявляли, что по их данным, с высокой долей вероятности за покушением стоит Россия.