В Кремле считают угрозой готовность Польши предоставить территорию для военной инфраструктуры НАТО или третьих стран

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Польша самостоятельно не может представлять угрозы для России, но ее готовность предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран и НАТО может быть опасна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, - это представляет угрозу для нас", - сказал он в выпуске программы "Большая игра" на Первом канале, который выйдет в субботу.

Анонс передачи опубликован в пятницу на сайте Первого канала.

Песков также напомнил о нежелательности и опасности для РФ последовательного дрейфа инфраструктуры НАТО в сторону ее границ.