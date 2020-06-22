Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле считают угрозой готовность Польши предоставить территорию для военной инфраструктуры НАТО или третьих стран

518
0
0
Военнослужащие ВС США и Польши
Военнослужащие ВС США и Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Польша самостоятельно не может представлять угрозы для России, но ее готовность предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран и НАТО может быть опасна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, - это представляет угрозу для нас", - сказал он в выпуске программы "Большая игра" на Первом канале, который выйдет в субботу.

Анонс передачи опубликован в пятницу на сайте Первого канала.

Песков также напомнил о нежелательности и опасности для РФ последовательного дрейфа инфраструктуры НАТО в сторону ее границ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
27.09.2019
"Неприятный эпизод": Лавров об отказе Минска разместить военную базу
26.07.2018
Истинный замысел “Анаконды”. “Эксперты” почему-то молчат
16.05.2016
В польском поселке Редзиково начинается строительство базы ПРО США
18.06.2015
США демонстрируют России военную силу
17.12.2013
Адаптивный "Искандер"
12.10.2012
Колёсная формула
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?