В МИД РФ обвинили США в агрессивном курсе в космической сфере и предложили начать диалог для снятия взаимных озабоченностей

В ведомстве подчеркивают, что перед Вооруженными силами России в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ раскритиковали опубликованную Минобороны США аннотацию открытой версии "Оборонной космической стратегии" и предложили Вашингтону обсудить всю проблематику космической деятельности, для снятия взаимных озабоченностей.

"Видим возможность для снятия взаимных озабоченностей в рамках полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, договоренность об организации которого была достигнута ещё 16 января. Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон", - говорится в опубликованном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи c обнародованием "Оборонной космической стратегии" США.

В российском дипведомстве "обратили внимание" на опубликованную Минобороны США аннотацию открытой версии "Оборонной космической стратегии", в которой определены приоритетные задачи для военного ведомства в отношении космоса на ближайшие десять лет, а также намечены пути их реализации.

Как считают в МИД РФ, "документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере". "Чётко обозначена конечная цель - обеспечение "американского военного превосходства в космосе". В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала", - говорится в комментарии.

В Москве подчеркивают, что "ничего подобного в Военной доктрине России нет". "В доктрине речь идёт как раз о противодействии попыткам отдельных государств добиться военного превосходства путём размещения оружия в космическом пространстве, заключении международного договора для предотвращения этого, а также о согласовании в рамках ООН элементов нормативного регулирования безопасного осуществления космической деятельности", - отмечают в МИДе.

"Перед Вооруженными силами России в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи: своевременное предупреждение о воздушно-космическом нападении, обеспечение готовности к отражению ударов средств воздушно-космического нападения, развёртывание и поддержание в стратегической космической зоне орбитальных группировок космических аппаратов, обеспечивающих деятельность российских ВС, а также совершенствование системы воздушно-космической обороны", - говорится в комментарии.

В МИД РФ заявили, что внимательно отслеживают "агрессивные устремления Вашингтона", тщательно анализируют возможные последствия.

"Россия занимает диаметрально противоположную позицию, отдавая приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях, предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Ключевой инициативой остаётся российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК), обновлённая версия которого была внесена на рассмотрение Конференции по разоружению (КР) несколько лет назад. Все существующие и любые дополнительные озабоченности государств по поводу оружия в космосе могут и должны быть решены за столом переговоров по ДПРОК на КР. Будем продолжать активную, ориентированную на получение конкретных результатов работу на этом направлении", - говорится в комментарии.

В Москве призвали США "занять ответственную позицию". "Напоминаем, что все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряжённости и опасными витками гонки вооружений. Оружейное противостояние в космосе может иметь пагубные последствия для международной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркнули в МИД РФ.

Комментируя "Оборонную космическую стратегию" США, в российском МИДе заметили, что космическое пространство рассматривается американской стороной "как арена для ведения боевых действий (это подаётся как свершившийся факт)". "Подчёркивается, что использование космоса со стороны США, их союзников и партнёров должно быть подкреплено военной силой. Причём не только в оборонительных целях для сдерживания, но и для "нанесения поражения противнику при враждебном использовании космического пространства". В контексте выполнения данных задач предусматривается совершенствование Космических сил США, планирование широкого спектра космических операций на случай конфликта, обновление правил применения силы, разработка перспективных систем военного назначения, подготовка квалифицированного личного состава", - говорится в комментарии.

В документе, как отмечают в МИД РФ, серьёзное внимание уделяется взаимодействию США с союзниками и партнёрами в космической области. "Однако для них Вашингтоном отводится лишь вспомогательная роль в реализации его военных космических планов. От союзников и партнёров ждут лишь финансового, технического или кадрового содействия", - заявили на Смоленской площади.

"В качестве оправдания реализации данного деструктивного курса, провоцирующего гонку вооружений в космическом пространстве и дестабилизирующего ситуацию в области международной безопасности, Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других. Американские коллеги заявляют о российской и китайской "величайших стратегических угрозах" в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств. Подтягивают тезис об изменившейся стратегической обстановке и новом противостоянии великих держав, где космос является "центральной ареной". Не гнушаются прямым передёргиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы "вепонизируют" космическое пространство. Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 г. как фактор, способствовавший превращению космоса в "арену ведения военных действий". Дескать, в нашей доктрине предусматривается возможность применения "противокосмических" средств для снижения военной эффективности США, их союзников и партнёров, а также "победы в будущих войнах", - говорится в комментарии российского МИДа.