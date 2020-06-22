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Эстонцы ударились в фантастику - авиадесантируемый беспилотный танк

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Источник изображения: vpk-news.ru

Универсальная платформа для роботизированных боевых машин Type-X (масса - 12 тонн, длина - 6 метров, ширина - 2,9 метра, высота - 2,2 метра с учётом установки башни) создана с возможностью перевозки либо в транспортном самолёте C-130 Hercules. Новый беспилотный танк может быть заброшен к месту проведения боевых действий либо тяжёлым вертолётом, либо сброшен с парашютом с самолёта.

Максимальная скорость платформы, оборудованной дизель-электрическим гусеничным приводом мощностью до 240 кВт, составляет до 80 км/ч по дороге, а запас хода составляет до 600 км. Расчёт Type-X и созданного на её основе танка составляет два человека — один оператор отвечает за передвижение бронемашины, а второй контролирует вооружение.

CPWS II поддерживает установку 25-мм пушки M242 Bushmaster или 30-мм пушкой M230LF. 

Помимо вооружения в башне размещаются панорамный прицел, тепловизор и другое оборудование. Конструкция CPWS II также позволяет интегрировать в модуль противотанковые ракетные комплексы типа Alcotan, MMP, Javelin или SPIKE. Особенностью CPWS II стал люк, позволяющий перезаряжать оружие или проводить обслуживание снаружи бронемашины.

По замыслу авторов проекта, компаний Milrem Robotics и John Cockerill Defense, новинку можно использовать для защиты военных баз или для сопровождения конвоев, в которых беспилотные танки могут идти во главе колонны и замыкать её, обеспечивая защиту. Другим сценарием использования Type-X с вооружением создатели называют отражение атак врага, когда можно задействовать только технику и не подвергать риску личный состав.

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  • В новости упоминаются
Продукция
C-130
Проекты
Робот
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