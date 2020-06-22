Войти
ИноСМИ

Столтенберг: эти российские крылатые ракеты повышают вероятность ядерного конфликта (TV 2, Норвегия)

427
0
0
Учения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Россия ведет себя опасно, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. У ее ракет 9М729 есть и конвенциональный, и ядерный потенциал, они мобильны, их легко спрятать. Все это, по словам Столтенберга, понижает ядерный порог. Однако генсек пообещал не размещать в ответ ядерные ракеты в Европе.

«Россия дестабилизирует ситуацию и ведет себя опасно», — говорит генеральный секретарь НАТО.

"НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не ходим размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) на пресс-конференции в среду вечером в Брюсселе.

"Не хотим повторять за Россией"

В среду министры обороны НАТО пришли к единому мнению по поводу новой концепции обороны и сдерживания. На встрече министры обороны обсудили, например, как реагировать на то, что Россия модернизирует и расширяет ракетные программы, дополняя их ядерным потенциалом.

"Мы хотим усилить противоракетную и противовоздушную оборону НАТО, но мы не хотим повторять за Россией. В наши планы не входит размещение ядерных ракет наземного базирования в Европе", - сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи.

Он добавил, что многие страны НАТО хотят купить американские ракетные комплексы "Пэтриот", которые можно использовать для перехвата и обезвреживания баллистических ракет.

Согласно данным разведок западных стран, российские крылатые ракеты наземного базирования 9М729 уже поступили на вооружение российских ракетных войск и представляют собой как прямую конвенциональную, так и ядерную угрозу для значительной части Европы.

Крылатые ракеты, использующиеся в России в составе ракетных комплексов "Искандер", могут развивать скорость до 2100 метров в секунду, оснащаться ядерными боеголовками. Запуски могут производиться и с боевых кораблей.

"У ракет 9М729 "двойной потенциал" (конвенциональный и ядерный), они мобильны и их легко спрятать. Они способны поразить европейские города, причем время на оповещение об атаке будет очень небольшим, и понижают порог перехода к использованию в конфликте ядерного оружия", - сказал Столтенберг о ракетах 9М729.

"Дестабилизирует"

Не приводя конкретных названий, генеральный секретарь Столтенберг также упомянул о других российских оружейных системах, таких как авиационный ракетный комплекс "Кинжал", чьи ракеты могут достигнуть цели в Норвегии за 40 минут, гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

"Россия ведет себя опасно и дестабилизирует ситуацию", - сказал он.

Столтенберг утверждает, что НАТО не хочет повторять за Россией, наращивая вооружения, но намерена принять "обширный и сбалансированный пакет политических и военных мер".

"Задачей НАТО остается защита всех союзников от любой угрозы. Сегодня мы обсудили рост ракетно-ядерного потенциала России и его последствия для политики безопасности", - сказал Столтенберг.

Столтенберг сообщил, что Группа ядерного планирования НАТО также провела собрание в среду. Именно она определяет роль ядерного оружия в НАТО.

"Ядерное сдерживание, обеспечиваемое НАТО, имеет фундаментальное значение для мира и свободы в Европе. Сегодня мы решили сделать еще один шаг к более безопасному, надежному и эффективному ядерному сдерживанию", - сказал Столтенберг в среду вечером.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) не может прокомментировать содержание бесед о ядерном оружии НАТО.

"НАТО использует ядерное оружие как часть своей политики сдерживания и обороны. Поэтому министры обороны регулярно встречаются, чтобы обсудить именно ядерную стратегию НАТО. Этим дискуссиям придается большое значение", - пояснил Бакке-Йенсен TV 2.

"Укрепит безопасность Норвегии"

По информации разведки, Россия продемонстрировала, что она в состоянии защищать свои базы на Кольском полуострове и одновременно угрожать потенциальным военным поставкам и войскам, идущим из США в Европу.

В мае американские и британские корабли впервые с середины 1980-х годов вошли в Баренцево море.

По словам профессора Института обороны подполковника Тормода Хейера (Tormod Heier), это элемент военно-морской стратегии США по защите Европы и американского континента.

Министр обороны Франк Бакке-Йенсен утверждает, что новая концепция НАТО обеспечивает политическое единство и определяет направление дальнейшей работы альянса.

"Норвегия особенно сильно обеспокоена обстановкой в северных регионах, Северной Атлантике и защитой линий поставок между Европой и Северной Америкой. Ключевой задачей для нас еще долгое время будет работа над тем, чтобы альянс придавал большее значение проблемам безопасности на севере. Это укрепит безопасность Норвегии", - сказал Бакке-Йенсен.


Хьелль Персен (Kjell Persen)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Продукция
9М729
Patriot ЗРК
Авангард РК
Искандер
Кинжал ЗРК
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости
18.05.2020
Бюджеты в эпоху пандемии
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
12.03.2018
Высокие военные гарантии безопасности
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?