Столтенберг: эти российские крылатые ракеты повышают вероятность ядерного конфликта (TV 2, Норвегия)

Россия ведет себя опасно, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. У ее ракет 9М729 есть и конвенциональный, и ядерный потенциал, они мобильны, их легко спрятать. Все это, по словам Столтенберга, понижает ядерный порог. Однако генсек пообещал не размещать в ответ ядерные ракеты в Европе.

«Россия дестабилизирует ситуацию и ведет себя опасно», — говорит генеральный секретарь НАТО.

"НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не ходим размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) на пресс-конференции в среду вечером в Брюсселе.

"Не хотим повторять за Россией"

В среду министры обороны НАТО пришли к единому мнению по поводу новой концепции обороны и сдерживания. На встрече министры обороны обсудили, например, как реагировать на то, что Россия модернизирует и расширяет ракетные программы, дополняя их ядерным потенциалом.

"Мы хотим усилить противоракетную и противовоздушную оборону НАТО, но мы не хотим повторять за Россией. В наши планы не входит размещение ядерных ракет наземного базирования в Европе", - сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи.

Он добавил, что многие страны НАТО хотят купить американские ракетные комплексы "Пэтриот", которые можно использовать для перехвата и обезвреживания баллистических ракет.

Согласно данным разведок западных стран, российские крылатые ракеты наземного базирования 9М729 уже поступили на вооружение российских ракетных войск и представляют собой как прямую конвенциональную, так и ядерную угрозу для значительной части Европы.

Крылатые ракеты, использующиеся в России в составе ракетных комплексов "Искандер", могут развивать скорость до 2100 метров в секунду, оснащаться ядерными боеголовками. Запуски могут производиться и с боевых кораблей.

"У ракет 9М729 "двойной потенциал" (конвенциональный и ядерный), они мобильны и их легко спрятать. Они способны поразить европейские города, причем время на оповещение об атаке будет очень небольшим, и понижают порог перехода к использованию в конфликте ядерного оружия", - сказал Столтенберг о ракетах 9М729.

"Дестабилизирует"

Не приводя конкретных названий, генеральный секретарь Столтенберг также упомянул о других российских оружейных системах, таких как авиационный ракетный комплекс "Кинжал", чьи ракеты могут достигнуть цели в Норвегии за 40 минут, гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

"Россия ведет себя опасно и дестабилизирует ситуацию", - сказал он.

Столтенберг утверждает, что НАТО не хочет повторять за Россией, наращивая вооружения, но намерена принять "обширный и сбалансированный пакет политических и военных мер".

"Задачей НАТО остается защита всех союзников от любой угрозы. Сегодня мы обсудили рост ракетно-ядерного потенциала России и его последствия для политики безопасности", - сказал Столтенберг.

Столтенберг сообщил, что Группа ядерного планирования НАТО также провела собрание в среду. Именно она определяет роль ядерного оружия в НАТО.

"Ядерное сдерживание, обеспечиваемое НАТО, имеет фундаментальное значение для мира и свободы в Европе. Сегодня мы решили сделать еще один шаг к более безопасному, надежному и эффективному ядерному сдерживанию", - сказал Столтенберг в среду вечером.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) не может прокомментировать содержание бесед о ядерном оружии НАТО.

"НАТО использует ядерное оружие как часть своей политики сдерживания и обороны. Поэтому министры обороны регулярно встречаются, чтобы обсудить именно ядерную стратегию НАТО. Этим дискуссиям придается большое значение", - пояснил Бакке-Йенсен TV 2.

"Укрепит безопасность Норвегии"

По информации разведки, Россия продемонстрировала, что она в состоянии защищать свои базы на Кольском полуострове и одновременно угрожать потенциальным военным поставкам и войскам, идущим из США в Европу.

В мае американские и британские корабли впервые с середины 1980-х годов вошли в Баренцево море.

По словам профессора Института обороны подполковника Тормода Хейера (Tormod Heier), это элемент военно-морской стратегии США по защите Европы и американского континента.

Министр обороны Франк Бакке-Йенсен утверждает, что новая концепция НАТО обеспечивает политическое единство и определяет направление дальнейшей работы альянса.

"Норвегия особенно сильно обеспокоена обстановкой в северных регионах, Северной Атлантике и защитой линий поставок между Европой и Северной Америкой. Ключевой задачей для нас еще долгое время будет работа над тем, чтобы альянс придавал большее значение проблемам безопасности на севере. Это укрепит безопасность Норвегии", - сказал Бакке-Йенсен.

Хьелль Персен (Kjell Persen)