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Интерфакс-АВН

Общественная палата РФ намерена уделять больше внимания вопросам национальной безопасности - эксперт

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Александр Каньшин. Источник: pressria.ru.

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Одним из важнейших направлений работы Общественной палаты (ОП) РФ станут вопросы национальной безопасности страны, заявил "Интерфаксу" член ОП, зампред Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин.

"Это касается военной составляющей нацбезопасности, развития и укрепления военно-промышленного комплекса, взаимодействия с силовыми структурами страны, прежде всего с Минобороны, подготовки молодежи к военной службе, реализации социальных программ президента Российской Федерации, направленных на повышение социального статуса военнослужащих (сотрудников), ветеранов и членов их семей. Этому будет способствовать то, что среди членов палаты есть опытные офицеры Вооружённых сил, специальных служб, участники боевых действий", - сказал Каньшин.

Он отметил, что накоплен большой опыт организации конструктивного взаимодействия с Советом безопасности страны, Государственной Думой и Советом Федерации, всеми силовыми ведомствами и органами военного управления непосредственно в войсках.

"В полной мере используем возможности центральных и региональных структур Национальной ассоциации офицеров запаса Вооружённых сил (МЕГАПИР), а также других ветеранских объединений армии и других силовых структур", - сказал Каньшин, который является главой "МЕГАПИРа".

Он сообщил, что в пятницу состоялось первое пленарное заседание ОП РФ седьмого созыва, на котором были определены основные направления деятельности палаты, решены организационные вопросы.

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