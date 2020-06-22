«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем

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Стало известно об очередном заходе американских стратегических бомбардировщиков B-52H в воздушное пространство над Охотским морем.

Напомним, что ранее американские самолёты входили в это воздушное пространство, пролетев между островами Курильской гряды.

Ситуацию прокомментировали в Национальном центре управления обороной. В частности, было отмечено, что на перехват самолётов ВВС США поднимались несколько истребителей ВКС России, включая Су-30, Су-35 и перехватчик МиГ-31.

НЦУО:

Нарушения российских воздушных границ зафиксировано не было. B-52H находились на большом удалении от границ России.

Дополнительно отмечено, что перехват осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами.

Заявление НЦУО о том, что нарушения воздушных границ России американскими ракетоносцами допущено не было, стоит принять во внимание как важное, но при этом не стоит забывать и следующий факт: большая часть акватории Охотского моря относится к исключительной экономической зоне России. Лишь небольшая его (моря) часть, близ Хоккайдо, относится к японской ИЭЗ. В этой связи вхождение американских B-52H в воздушное пространство над этим морем выглядит как явный сигнал от США о том, что они не готовы признавать Курильские острова российской территорией.

Ситуацию комментирует член президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Михаил Макарук:

Политика Японии и Соединённых Штатов идёт фактически в одном русле. При наличии такого числа военных баз США в Японии, американцам необходимо показывать японскому обществу, что это «не зря», что они защищают их интересы.

Тут отсылка и к нашим Курильским островам. По словам Михаила Макарука, на самом деле, для США здесь в большей степени важны собственные интересы, в том числе расширение военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А ведь многие японцы выступают против такого присутствия.

В свою очередь для России действия США могут стать лишним доказательством того, что если проявить слабость в отношении Южных Курил, то США надавят на власти Японии и создадут там свою военную базу. Именно так Вашингтон намеревался действовать и в Крыму, но известные события на полуострове нарушили планы американских стратегов, что до сих пор мешает им жить спокойно.