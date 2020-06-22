Войти
Военное обозрение

«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем

606
1
-1

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно об очередном заходе американских стратегических бомбардировщиков B-52H в воздушное пространство над Охотским морем.

Напомним, что ранее американские самолёты входили в это воздушное пространство, пролетев между островами Курильской гряды.

Ситуацию прокомментировали в Национальном центре управления обороной. В частности, было отмечено, что на перехват самолётов ВВС США поднимались несколько истребителей ВКС России, включая Су-30, Су-35 и перехватчик МиГ-31.

НЦУО:

Нарушения российских воздушных границ зафиксировано не было. B-52H находились на большом удалении от границ России.

Дополнительно отмечено, что перехват осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами.

Заявление НЦУО о том, что нарушения воздушных границ России американскими ракетоносцами допущено не было, стоит принять во внимание как важное, но при этом не стоит забывать и следующий факт: большая часть акватории Охотского моря относится к исключительной экономической зоне России. Лишь небольшая его (моря) часть, близ Хоккайдо, относится к японской ИЭЗ. В этой связи вхождение американских B-52H в воздушное пространство над этим морем выглядит как явный сигнал от США о том, что они не готовы признавать Курильские острова российской территорией.

Ситуацию комментирует член президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Михаил Макарук:

Политика Японии и Соединённых Штатов идёт фактически в одном русле. При наличии такого числа военных баз США в Японии, американцам необходимо показывать японскому обществу, что это «не зря», что они защищают их интересы.

Тут отсылка и к нашим Курильским островам. По словам Михаила Макарука, на самом деле, для США здесь в большей степени важны собственные интересы, в том числе расширение военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А ведь многие японцы выступают против такого присутствия.

В свою очередь для России действия США могут стать лишним доказательством того, что если проявить слабость в отношении Южных Курил, то США надавят на власти Японии и создадут там свою военную базу. Именно так Вашингтон намеревался действовать и в Крыму, но известные события на полуострове нарушили планы американских стратегов, что до сих пор мешает им жить спокойно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
B-52
МиГ-31
Су-30
Су-35
Компании
AM General
Похожие новости
22.06.2020
Инцидент на морем: истребители РФ перехватили американские B-52H
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
23.08.2011
Истребительная авиация: только тяжелые машины?
23.07.2008
Зачем России Фарнборо
1 комментарий
№1
22.06.2020 16:02
промазал,должен был быть плюс)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?