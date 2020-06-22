Министр обороны Индии приедет в Москву на парад и проведет переговоры с Шойгу - газета

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Москву будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 24 июня и проведет переговоры с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу, сообщил газете "Коммерсант" посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

"Визит главы оборонного ведомства Индии в Москву состоится, несмотря на произошедшее на этой неделе резкое обострение ситуации на 3488-километровой индийско-китайской линии контроля в Ладакхе", - пишет газета.

В параде в Москве примут участие 80 индийских военнослужащих, сообщил посол.

"В ходе визита в Москву Раджнатх Сингх встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и представителями других государств, однако никаких контактов с представителями Китая не планируется", - сообщил посол.

Индийская делегация прибудет в Москву 21 июня. В парадный расчет индийских военнослужащих ждут в Москве в пятницу.

ВТС

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет $14,5 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Индия получит пять полковых комплектов С-400.

"Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года", - сказал в интервью "Интерфаксу" в марте директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

ПАРАД

Китай и еще 11 стран уже прислали своих военных на парад в Москву, сказал 17 июня главком Сухопутных войск России Олег Салюков. "К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - сказал Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что приоритет отдается приглашению на парад лидеров стран СНГ.

Сообщалось, что намерение присутствовать на параде в Москве подтвердили лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Абхазии и Южной Осетии, а также президент Сербии и глава Палестины.

18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что из-за карантина по коронавирусу приехать в Москву не сможет.

Во вторник посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что президент республики Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде.

2 июня в ходе переговоров по телефону министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы, сообщали в Минобороны РФ.

Около 14 тыс. человек будут задействованы в параде Победы на Красной площади 24 июня, в парадах по всей стране примут участие 64 тыс. человек, заявлял Шойгу.