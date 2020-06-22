Необходимо проанализировать практику работавших в условиях распространения коронавируса предприятий - Путин

Ново-Огарево 19 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать практику работы предприятий, не приостанавливавших деятельность в условиях распространения коронавируса, и обсудить, как можно использовать их опыт в будущем.

"У нас было и есть очень много организаций и предприятий, которые в трудные недели прошедших месяцев не только не прекращали работу, но, наоборот, так же, как и больницы, поликлиники, службы скорой помощи, трудились в режиме высочайшей мобилизации, держали, что называется, экономический и промышленный фронт борьбы с коронавирусом", - сказал он на встрече с представителями отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями COVID-19.

Путин отметил, что эти предприятия "поддерживали надежность всех жизненно важных систем, обеспечивали снабжение людей продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, лекарствами, наращивали поставки всего необходимого, чтобы наши врачи и медсестры могли спасать больных и сами были защищены".

Глава государства отметил, что на встрече присутствуют руководители таких предприятий.

"Предлагаю вместе проанализировать вашу практику решения сложных, нетривиальных технологических, управленческих, производственных задач. И, главное, обсудим, как использовать во многом уникальный опыт, компетенции в будущем для решения долгосрочных структурных задач, стоящих перед нашей экономикой, чтобы нарастить эффективность и запас прочности по всем ключевым направлениям развития", - сказал он в связи с этим.

Путин подчеркнул, что Россия достойно ответила на вызов пандемии благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и экономики.

"В целом наша экономика, все ее ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения - цифровая, телекоммуникационная - доказали, что способны быстро адаптироваться к серьезным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях. Это касается и секторов, которые вносят прямой вклад в борьбу с коронавирусом", - заметил он.