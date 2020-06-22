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Интерфакс-АВН

"Калашников" не допустил в прошлом году задержек поставок по ГОЗ - замминистра обороны

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: Петр Кассин / Коммерсантъ

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС- Концерн "Калашников" выполнил все обязательства по поставкам Минобороны РФ за 2019 год, сообщил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко.

"В результате совершенствования производственной базы предприятия, внедрения новых технологических процессов и автоматизации производства Концерн досрочно выполнил обязательства по выполнению гособоронзаказа за 2019 год", - сказал Криворучко в ходе совещания на предприятии "Калашникова" в Ижевске. Его слова привели в Минобороны РФ.

Как сообщалось, концерн поставляет военным автоматы АК-12, управляемые ракеты "Вихрь-1" и ряд других изделий.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Вихрь-1
Система поражения "Ратник"
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Концерн Калашников
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Криворучко Алексей
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