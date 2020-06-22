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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заинтересовано в создании морской версии комплексов ПВО "Тор"

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ЗРК "Тор-М2"
ЗРК "Тор-М2".
Источник изображения: Вестник Мордовии

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС- Российские военные продолжают получать зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2", заинтересованы в создании морской версии данных систем, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"По состоянию на сегодняшний день у нас с предприятием заключено контракты на поставку ЗРК "Тор-М2", которые позволят стабильно загрузить предприятие до 2027 года включительно", - сказал Криворучко в ходе посещения Ижевского электромеханического завод "Купол" (входит концерн ВКО "Алмаз-Антей". Его слова привели в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Он сообщил, что в 2019 году данным предприятием поставлена вся продукция, запланированная ГОЗом, часть из которой отгружена со значительным опережением сроков поставки.

"ЗРК семейства "Тор" показали свою высокую эффективность в Сирии и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса", - сказал замминистра

Согласно сообщению Минобороны РФ, Криворучко провел совещание, посвященное созданию перспективных зенитных ракетных комплексов средней и малой дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Тор ЗРК
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