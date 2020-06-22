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Военное обозрение

Индия направила в спорный с Китаем район самолёт P-8I Poseidon для мониторинга активности войск КНР

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Источник изображения: Твиттер/Nathan Ruser

После сообщений о том, что между Индией и Китаем были достигнуты договорённости об отведении сил в районе долины Галван, появились данные об отправке в воздушное пространство над этим районом разведывательной авиации Индии.

На сайтах, которые осуществляют мониторинг авиационной активности, появились свидетельства того, что самолёт Boeing P-8I Poseidon, принадлежащий ВМС Индии, был направлен в Ладакх, где в течение нескольких часов осуществлял воздушную разведку.

Сообщается о том, что самолёт поднялся в воздух с аэродрома в столичном регионе Индии, после чего взял курс на север страны – в штат Химачал-Прадеш, а затем в район, где произошло столкновение индийских и китайских солдат. Самолёт осуществлял мониторинговый полёт в районе Ладакха на высоте около 9,5 км.

Основной задачей, поставленной перед экипажем P-8I ВМС Индии, было обнаружение скоплений военнослужащих и военной техники НОАК в районе долины Галван.

В блогосфере сообщается, что основные китайские силы в этом регионе находятся примерно в 43 км от того места, где на текущей неделе и произошла, как сначала было объявлено, перестрелка, а затем – рукопашная схватка.

Для справки: самолёты P-8I Индия законтрактовала в 2013 года. Из 12 таких самолётов, получение которых предусматривается контрактом, на текущий момент в Индию поступили 8. Сегодня Индия занимается второе место по числу самолётов Poseidon в своём авиационном арсенале.

Источник изображения: Твиттер/Nathan Ruser

В то же время в китайских СМИ и блогосфере КНР отмечается факт переброски Индией в спорный район буксируемых артиллерийских орудий и создание военно-полевого лагеря.

Источник изображения: Твиттер/Nathan Ruser

Правда, о том, когда такие переброска и создание лагеря были совершены, не сообщается. Вероятно, речь может идти о событиях конца мая, когда обе страны предприняли наращивание сил и средств в Ладакхе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
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