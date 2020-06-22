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Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Основополагающий акт Россия — НАТО стал достоянием истории?

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Жители Риги осматривают танк НАТО Leopard 2, Латвия
Жители Риги осматривают танк НАТО Leopard 2, Латвия.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Основополагающий акт Россия — НАТО, который гласит, что Россия и страны Североатлантического альянса не рассматривают друг друга как противников, был заключен, когда Россия была в плачевном состоянии. А теперь все изменилось, так что соглашение можно не соблюдать, заверяет автор статьи в немецкой газете.

Невозможность размещения войск на восточной границе западного оборонительного альянса не зафиксирована в договорном порядке. «Основополагающий акт» был заключен в то время, когда Москву еще рассматривали как миролюбивого партнера

Американское правительство размышляет над возможностью вывода части войск из Германии и перемещения их в будущем на восточный фланг НАТО. Это должно повысить безопасность прибалтийских государств и Польши - так во всяком случае думают эти страны.

Но критики говорят, что подобный шаг нарушит "договор" между НАТО и Россией. Официально планы перемещения войск не подтверждены, но речь идет об одной танковой бригаде, которая по приглашению польского правительства может быть размещена на границе с Белоруссией.

Около 4 тысяч американских солдат с 250 танками, а также с гаубицами и сотнями других бронированных машин воплотили бы в жизнь давнее желание Польши и Прибалтики получить подкрепление, в особенности в районе так называемого Сувалкского коридора - самого узкого места между Белоруссией и российской Калининградской областью.

Потеря этой полоски земли шириной в 65 километров - один из самых страшных кошмаров правительств в Вильнюсе, Риге, Таллинне и Варшаве. А после насильственной аннексии Крыма НАТО серьезно относится к опасениям своих восточноевропейских членов.

Но в то же время НАТО пытается соблюдать обязательства. Это относится в первую очередь к Основополагающему акту НАТО - Россия 1997 года. Тогда Россия в политическом и военном отношении была в плачевном состоянии. В Москве правил Борис Ельцин. Его попытка помешать продвижению НАТО на восток ни к чему не привела. НАТО уже вела переговоры о вступлении с Польшей, Чешской республикой и Венгрией - все они вступили в альянс в 1999 году. Не оправдалась и надежда предотвратить вступление в НАТО хотя бы бывших прибалтийских советских республик. Они стали членами НАТО в 2004 году, так же как Румыния, Болгария, Словения и Словакия. Позже к ним присоединились Албания, Черногория, Хорватия, а недавно и Северная Македония.

"Основополагающий акт НАТО - Россия" был попыткой вовлечь Россию в мирный порядок после холодной войны "на основе общих ценностей, обязательств и норм поведения". НАТО и Россия рассматривали своей общей целью "преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества". Некоторые в Москве даже взвешивали возможность вступления России в НАТО.

Какое-то время все это довольно хорошо работало, дело доходило даже до того, что немецкие офицеры учились в Москве в Академии генерального штаба, а русские офицеры посещали занятия в Академии руководящего состава бундесвера.

Совет НАТО - Россия должен был стать политическим органом, действующим на основании данного соглашения. Уступкой опасениям Москвы был пассаж, где НАТО подтвердила, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил. До сих пор НАТО и Америка выполняли это обязательство.

Но уже после вооруженного конфликта на Кавказе и вторжения российских войск в Грузию в 2008 году отношения между НАТО и Россией серьезно ухудшились. В то время в Москве у власти уже был Владимир Путин, российская армия постепенно выходила из бедственного положения 1990-х годов.

Когда же Россия в 2014 году неожиданно и грубо захватила украинский Крым, американцы располагали в Европе менее чем 10 тысячами в боевых войсках, двумя легкими пехотными бригадами и воздушно-десантным соединением. То есть у них не было ничего, что бы могло произвести впечатление на Москву.

С тех пор ситуация изменилась. Присутствие НАТО на восточном фланге усилилось. Однако НАТО следит за тем, чтобы уважительно относиться к более узкой российской интерпретации Основополагающего акта как "договора" с гарантией нераспространения, хотя документ с западной точки зрения никогда не рассматривался как договор, соответствующий международному праву.

Вопреки желаниям Москвы соглашение 1997 года специально было названо не "договором", а необычным словосочетанием "основополагающий акт". Кроме того, там особо подчеркивалось, что НАТО может реагировать "при возникновении необходимости", например, "в случае защиты против угрозы агрессии и действий по поддержанию мира".

По мнению многих, прежде всего восточных европейцев, Основополагающий акт так или иначе утратил свою силу, потому что Россия попрала все зафиксированные там принципы. В том числе "отказ от угроз или применения насилия друг против друга или против других стран" и "уважение суверенитета, независимости и целостности всех государств". Притом происходит это не только в Крыму или на востоке Украины, но и в Сирии и Ливии. Кроме того, по мнению критиков, угроза российской агрессии - это факт. Поэтому усиление присутствия войск НАТО, в том числе и на постоянной основе, якобы разрешено самим Основополагающим актом.

Но до сих пор НАТО таких шагов не предпринимала. Вместо этого Альянс практикует ротируемое присутствие своих войск: временно [в странах Прибалтики и в Польше] размещено по четыре батальона в рамках "Расширенного передового присутствия", в том числе и части бундесвера численностью 1 тысяча человек в литовском городе Рукла. Кроме того, на основании принципа ротации каждые девять месяцев на восточном фланге размещают одну американскую танковую бригаду. На учениях "Защитник-2020" (Defender 2020) этой весной должна была быть протестирована способность американской армии и НАТО расширить эти войска в кратчайший срок до 35 тысяч человек вместе с танками, артиллерийскими орудиями и автомашинами.

Постоянное размещение одной американской танковой бригады в военном лагере стало бы качественно новым шагом без конкретного актуального повода. Он неизбежно вызвал бы реакцию русских. Было бы лучше, если бы Польша и прибалтийские страны могли в будущем (вновь) положиться на готовность НАТО оказать им помощь. В последнее время из-за высказываний Вашингтона и Парижа им пришлось в этом усомниться.


Петер Карстенс (Peter Carstens)

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