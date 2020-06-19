Стратегические стелс-бомбардировщики ВВС США B-2 выполнили полет в Заполярье к северу от Европы - Пентагон

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit с базы Уайтмен (штат Миссури) в четверг выполнили дальний полет в заполярные районы к северу от Норвегии, сообщили ВВС США.

В ходе полета бомбардировщики взаимодействовали с новейшими истребителями ВВС Норвегии F-35, отмечается в сообщении.

"Возможности взаимодействия с натовскими самолетами 5-го поколения имеют решающее значение для обеспечения превосходства в воздухе и выполнения заданий в районах, где предполагается наиболее острое противостояние, - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригян. - Операции и взаимодействие с партнерами в регионе Арктики и других местах демонстрируют и укрепляют нашу общую приверженность глобальной безопасности и стабильности".

Беспосадочный круговой полет бомбардировщиков в Заполярье к северу от Норвегии обеспечивали самолеты-заправщики KC-135, вылетавшие с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

B-2 Spirit является тяжёлым малозаметным стратегическим бомбардировщиком ВВС США, созданным по аэродинамической схеме "летающее крыло". Он предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки к цели обычного или ядерного боеприпаса. Самолет-невидимка может нести до 16 ядерных авиабомб или крылатых ракет большой дальности. ВВС США располагают 20 такими самолетами.

Как сообщалось, 3 июня четыре стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortresses, вылетевшие с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота, совершили многочасовой полет над Арктикой и Европой.