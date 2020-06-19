Войти
Известия.ru

Пентагон заявил об ускорении испытаний гиперзвукового оружия

470
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Navy

Соединенные Штаты в ближайший год ускорят испытания гиперзвукового оружия. Об этом 18 июня в ходе онлайн-семинара заявил ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт.

«В последующие 12 месяцев мы увидим постоянное ускорение (разработки) наступательного гиперзвукового оружия», — сказал он. По словам Уайта, занимающего пост замдиректора по гиперзвуковым системам в офисе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона, американское министерство обороны 19 марта завершило успешные полетный испытания.

Трансляция семинара велась на странице Пентагона в Twitter.

В США в настоящее время разрабатываются несколько гиперзвуковых носителей. Ранее в Пентагоне признали, что отстают в этой области от России и Китая.

В прошлое воскресенье президент России Владимир Путин заявил о разработке в стране средств борьбы с гиперзвуковым оружием. Такое вооружение с большой долей вероятности уже будет у Москвы к тому моменту, когда у других стран «гиперзвук» только появится, отметил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
31.12.2019
The New York Times (США): Россия развертывает свое гиперзвуковое оружие, потенциально возобновляя гонку вооружений
03.12.2019
Арктический "Бастион": Россия закрыла Севморпуть
27.11.2019
Чтобы жил СНВ-3: Россия показала США "Авангард"
26.02.2019
New York Times (США): несмотря на бахвальство Путина, Россия с трудом модернизирует флот
13.02.2019
"Будут ответные меры": как НАТО обороняется от России
11.02.2019
Gazeta Finansowa (Польша): российский мыльный пузырь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 12
Слезы по российским серверам
  • 19.06 15:27
  • 13
"Панцирь-СМ" с новейшими мини-ракетами замечен на репетиции парада
  • 19.06 15:06
  • 307
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 19.06 10:59
  • 7
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 19.06 09:22
  • 1
Каждое утро украинского МИДа начинается с «российского вторжения»
  • 19.06 08:35
  • 4
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 19.06 07:53
  • 11
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 19.06 07:25
  • 2
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 19.06 07:19
  • 2
Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность
  • 19.06 07:15
  • 1
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
  • 19.06 03:53
  • 1
"Колесная БМД": "Тайфун-ВДВ" принял участие в репетиции парада
  • 19.06 00:06
  • 6
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 22:56
  • 22
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 18.06 22:39
  • 1
«Королева Елизавета» приняла «Молнии»
  • 18.06 20:35
  • 30
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море