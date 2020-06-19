Пентагон заявил об ускорении испытаний гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты в ближайший год ускорят испытания гиперзвукового оружия. Об этом 18 июня в ходе онлайн-семинара заявил ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт.

«В последующие 12 месяцев мы увидим постоянное ускорение (разработки) наступательного гиперзвукового оружия», — сказал он. По словам Уайта, занимающего пост замдиректора по гиперзвуковым системам в офисе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона, американское министерство обороны 19 марта завершило успешные полетный испытания.

Трансляция семинара велась на странице Пентагона в Twitter.

В США в настоящее время разрабатываются несколько гиперзвуковых носителей. Ранее в Пентагоне признали, что отстают в этой области от России и Китая.

В прошлое воскресенье президент России Владимир Путин заявил о разработке в стране средств борьбы с гиперзвуковым оружием. Такое вооружение с большой долей вероятности уже будет у Москвы к тому моменту, когда у других стран «гиперзвук» только появится, отметил он.