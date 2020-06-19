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Интерфакс-АВН

РФ и Сербия продолжат бороться против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, против незаконного применения силы - Лавров

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Флаги Сербии и России
Флаги Сербии и России.
Источник изображения: http://mosvedi.ru

Белград. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал преступлением агрессию НАТО против Югославии. Соответствующую запись он оставил в четверг в книге гостей после посещения экспозиции "Оборона-78" в Музее города Белграда в сопровождении министра обороны Сербии Александара Вулина.

"Не забудем агрессию НАТО против Югославии. Склоняем головы перед жертвами этого преступления. Россия и Сербия продолжат бороться против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, против незаконного применения силы, за строгое соблюдение принципов Устава ООН и международного гуманитарного права", - написал Лавров.

Название экспозиции "Оборона-78", автором которой стал Душан Йовович, напоминает зрителям о том, что именно 78 дней - с 24 марта по 10 июня 1999 года продолжалась агрессия стран - членов НАТО против Югославии. Вводная часть выставки рассказывает о Второй мировой войне, в которой Югославия понесла страшные потери от нацистов. Тем самым автор идейно связывает преступления нацистской Германии с преступлениями "демократического Запада".

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов, целью свыше 10 тысяч из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тысячи крылатых ракет, сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тысяч, две трети из которых - мирные жители. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.

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