В сети удивлены использованием военными НАТО карт на бумаге, а не на цифровых планшетах

Источник изображения: Твиттер/Минобороны США (армия США в Европе)

Внимание пользователей привлекла публикация, сделанная штабом Объединённого контингента армии США в Европе. В публикации рассказывается о том, что для военнослужащих проведён специальный конкурс на приз «Боец года». Эти соревнования проводятся по нескольким «номинациям», связанным с конкретными специальностями (натовский вариант ВУС).

Так, соревнования проводились для военнослужащих американских и европейских подразделений РХБ-защиты, связи, подразделений разведки и др.

В сообщениях сказано о том, что бойцы демонстрировали умения и навыки по использованию новых средств, систем и вооружений, а также современных тактических приёмов и методов.

Американские пользователи, оценивая публикацию командования армии США, иронизируют по поводу сочетания слов о «современных средствах» и фотографии бойца, который обычной ручкой делает пометки на обычной топографической карте – на бумаге – с помощью натовского варианта инженерной («офицерской») линейки.

В комментариях пользователей отмечается, то из средств налогоплательщиков тратятся сотни миллиардов долларов на содержание американской армии, закупается новейшее оружие и оборудование, а военнослужащие по-прежнему вместо разрекламированных ранее военных планшетов с широким функционалом используют обычные карты на бумаге.

Комментарий в сети с удивлением и некоторым раздражением:

Они говорили о суперзащищённых цифровых планшетах, получить информацию с которых противник не сможет даже при попадании военного планшета в его руки. И что мы видим: опять топографические карты на бумаге. Он сделает на ней пометки. Враг может получить доступ к этой информации, например, если подразделение потеряет этого бойца. И информация может быть использована уже противником в его интересах.

Судя по этим заявлениям, в Штатах полностью уверены в надёжности цифровых устройств, в том числе на поле боя.