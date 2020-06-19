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Интерфакс-АВН

НАТО заинтересована в достижении договоренностей РФ и США по контролю над вооружениями - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Francois Lenoir

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - В НАТО получают от США информацию о контактах с РФ по теме контроля над вооружениями и считают соглашения в этой сфере важными для альянса, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем тот факт, что США сейчас ведут консультации со всеми союзниками НАТО (по теме американских контактов с РФ по контролю над вооружениями - ИФ). СНВ-III - это двустороннее соглашение между США и Россией, но оно имеет важное значение для всех союзников", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах в Вене по стратегической стабильности между РФ и США.

Он добавил, что спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли информировал альянс по теме переговоров с РФ.

"Мы заявляли о важности иметь соглашения между Россией и США, которые являются сбалансированными и которые можно проверить", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО указал на необходимость того, чтобы Китай стал частью "стратегических договоренностей" по контролю над вооружениями.

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