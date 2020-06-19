Посол ФРГ в России - в адрес США: Мы сами знаем, как обеспечить энергобезопасность

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Американские сенаторы сообщили о своем намерении ввести новые экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока–2». Во многих европейских странах, особенно в Германии, считают, что США не имеют права так действовать.

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что вопросами энергетической безопасности Европы должны заниматься сами европейцы:

Мы, немцы и европейцы, вполне в состоянии сами решать, как нам лучше всего обеспечить свою энергобезопасность.

Он считает неприемлемыми попытки США заблокировать строительство газопровода под предлогом защиты европейской энергетической безопасности.

Конечно, есть угроза полного прекращения работ в случае принятия Конгрессом США предложения группы сенаторов ввести новые санкции. Ведь поданный ими на рассмотрение законопроект предусматривает финансовые ограничения не только для судов-трубоукладчиков, но и для компаний, занимающихся их страховкой, переоборудованием, техническим обслуживанием и другими вспомогательными работами.

В Германии уже разрабатываются контрмеры на случай принятия Конгрессом новых санкций. В частности, глава комиссии по экономике и энергетике немецкого Бундестага предложил в ответ ввести персональные ограничения против авторов законопроекта, а также установить высокие ввозные пошлины на сжиженный природный газ из США.

Правда, новые американские санкции не настолько ощутимы, как может показаться. Ведь к строительству должны приступить российские суда-трубоукладчики, которые закончат СП-2 вместо швейцарско-нидерландского подрядчика, компании Allseas, прекратившей работы из-за угрозы санкций.

Существуют и другие нерешенные технические вопросы. В частности, один из них касается укладки труб в территориальных водах Дании. Россия добивается от датской стороны внести поправку в разрешение на строительство, которая смягчит требования к трубоукладчикам и позволит одновременно использовать для укладки два судна – «Академик Черский» и «Фортуна». Это даст возможность быстрее закончить работу и запустить трубопровод.

Следует понимать, что осталось достроить всего лишь около семи процентов трубопровода, то есть уложить около 150 километров труб. Поэтому странно ожидать, что «Газпром» откажется заканчивать работу и бросит почти законченный проект. Тем более, что это невыгодно и европейским партнерам, в первую очередь Германии.