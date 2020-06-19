Путин и патриарх, как ожидается, посетят главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня - глава экспертного совета РПЦ

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл, как ожидается, посетят главный храм Вооруженных сил России 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин.

Планируется, что патриарх совершит богослужение в соборе, приуроченное к памятной дате. "В этот же день глава государства и предстоятель Церкви торжественно откроют музейный комплекс при храме, после чего он будет доступен для посетителей с 15:00, а дальше ежедневно с 9 до 22 часов", - сказал священник.

Он уточнил, что визит президента и патриарха ожидают в первой половине дня 22 июня. Перед этим, в 2:30, в воинском храме пройдет ночная литургия, которую совершит ключарь собора епископ Клинский Стефан, возглавляющий синодальный Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами.

После службы состоится крестный ход к памятнику Скорбящей Матери на территории храмового комплекса, и в 4 утра, когда было совершено нападение Гитлера на Советский Союз, у этого монумента начнется панихида в память обо всех жертвах Великой Отечественной.