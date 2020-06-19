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ТАСС

NASA отправит на Марс табличку в память о борьбе с пандемией коронавируса на Земле

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Марс
Марс.
Источник изображения: © Justin Cowart/CC BY 2.0 via Flickr

В NASA отметили, что памятная табличка посвящена всем медицинским работникам, борющимся с пандемией

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится в июле отправить на Красную планету пятый по счету марсоход, получивший имя Perseverance. Вместе с ним на Марс полетит небольшая металлическая табличка, посвященная борьбе с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, сообщили в среду представители американского космического ведомства.

Алюминиевый прямоугольник размером 8 на 13 см был установлен на левой стороне шасси марсохода между средними и задними колесами (всего их три пары). В первую очередь, памятная табличка посвящена всем медицинским работникам, борющимся с пандемией. "Мы хотели продемонстрировать, что ценим тех, кто пожертвовал своим личным благополучием ради блага других, - рассказал заместитель руководителя проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) Мэтт Уоллас. - Мы надеемся, что когда будущие поколения отправятся на Марс и обнаружат наш марсоход, табличка напомнит им, что в 2020 году на Земле были такие люди".

На черной табличке изображена белая планета Земля, опирающаяся на посох, вокруг которого обвита змея - символ медицины. От Земли в сторону белой точки, символизирующей Марс, уходит траектория полета ракеты, которая отправит марсоход на Красную планету.

В декабре 2012 года представители NASA объявили, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Он станет своеобразным наследником ровера Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Предполагается, что новый аппарат, получивший имя Perseverance, будет выведен в космос 20 июля. Как отметили в среду на телефонном брифинге представители американского космического ведомства, если в этот день запуск произвести не удастся, у специалистов NASA будет "окно" до 11 августа, когда ровер все еще можно будет отправить к Красной планете вовремя. Вне зависимости от даты старта посадку в кратере Йезеро на экваторе Марса он осуществит 18 февраля 2021 года.

Главной задачей Perseverance будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни. Для этого марсоход будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.

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