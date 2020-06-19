Кремль ведет тщательный мониторинг решений НАТО - Песков об итогах заседания глав Минобороны стран альянса

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что ведут тщательный мониторинг решений НАТО с учетом продолжающегося приближения инфраструктуры альянса к границам РФ, принимают необходимые меры для безопасности России.

"Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО. Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех действий альянса с учетом того, что тенденция приближения НАТО к нашим границам, к сожалению, продолжается", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги видеоконференции министров обороны НАТО.

Он также подчеркнул, что такой же приоритет - "это принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности Российской Федерации".