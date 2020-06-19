Сокращение военного контингента США в Германии может стать стимулом к созданию в ЕС военно-политической идентичности - ректор МГИМО

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Возможное сокращение американского военного контингента в Германии, о котором ранее заявлял президент США Дональд Трамп, может подтолкнуть Евросоюз к построению собственной военно-политической идентичности, считает ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов.

"Идея Трампа существенно сократить американские войска в Германии может подтолкнуть страны Европейского союза к совместным усилиям по созданию оборонной военно-политической идентичности. За этим надо очень внимательно смотреть, имея в виду интересы нашей собственной безопасности", - сказал Торкунов на онлайн-сессии "Примаковских чтений", которую в четверг провели "Интерфакс" и ИМЭМО РАН.

Однако, по словам Торкунова, просчитать, когда эти планы могут быть реализованы, достаточно проблематично. Между тем, пока все усилия Евросоюза по построению собственной военной силы не принесли существенного результата.

"Как я понимаю, по силам, даже по силам быстрого реагирования - только три полка создано по полторы тысячи человек. Все эти амбициозные планы по созданию сил быстрого реагирования мощных и многонациональных находятся на стадии рассмотрения и дискуссии", - отметил Торкунов.

Как сообщалось, Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Трамп пояснил, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных.