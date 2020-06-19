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ЦАМТО

Госдепартамент США одобрил продажу Украине катеров Mark VI – DSCA

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Источник изображения: Фото: SAFE Boats International

ЦАМТО, 18 июня. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" патрульных катеров Mark VI, а также сопутствующего оборудования на сумму до 600 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 17 июня.

Правительство Украины обратилось к администрации США с запросом о возможности продажи до 16 патрульных катеров Mark VI, 32 креплений для систем вооружения MSI Seahawk A2, 20 инфракрасных систем переднего обзора (FLIR) (16 установленных и 4 запасных), 16 акустических излучателей большой дальности LRAD (Long-Range Acoustic Device) с дальностью действия до 5 км, 16 систем идентификации "свой-чужой", 40 ед. 30-мм АУ Мk44 (32 установленных и 8 запасных), оборудования связи, вспомогательного, испытательного и обучающего оборудования, запасных частей, агрегатов и инструмента.

Запрос также предусматривает передачу технической документации, обучение личного состава, оказание инженерной, технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядчика, а также другие связанные элементы логистической поддержки.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет повышения уровня безопасности страны-партнера".

В уведомлении отмечается, что "продажа современных скоростных катеров расширит возможности Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам".

Основным подрядчиком программы выбрана компания SAFE Boats International. Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.

Как сообщал ЦАМТО, принятые на вооружение ВМС США патрульные катера Mark VI предназначены для патрулирования мелководных прибрежных зон вне защищенных гаваней и портов в целях обеспечения защиты своих сил и критически важных объектов инфраструктуры, эскорта судов, перехвата нарушителей, поддержки действий наземных сил в прибрежных районах.

26-метровый патрульный катер оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000 M94 и водометами Hamilton HM651, может развивать максимальную скорость 41 узел и крейсерскую – 35 узлов. Дальность плавания – 600 морских миль. Катер может оснащаться различными системами вооружения. При необходимости он может быть оснащен бронезащитой (от огня стрелкового оружия).

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Куба
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Украина
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Проекты
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