Силы ПНС Ливии готовы провести операцию по поимке маршала Хафтара с помощью турецкой разведки

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

Делегация представителей турецких властей провела встречу с Фаизом Сараджем и другими членами правительства национального согласия Ливии. В состав турецкой делегации, направленной Реджепом Эрдоганом в Триполи, вошли следующее чиновники: глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведки Хакан Фидан, представитель президента Ибрагим Калын.

По последним сведениям, обозначались условия предоставления очередного «пакета» помощи правительству Сараджа, которое ведёт военное противостояние с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. Учитывая, что в делегацию вошёл и глава турецкого разведывательного ведомства, помощь обещает быть многосторонней – предоставление турецких разведданных силам ПНС и протурецким боевикам, переброшенным в Ливию из Сирии, в том числе.

По некоторым данным, среди прочих вопросов обсуждался вопрос фактического контроля нефтяных месторождений и нефтяного экспорта. Турция явно не собирается предоставлять финансовую, военную и военно-техническую помощь Триполи безвозмездно. Один из турецких интересов – ливийская нефть (при условии, что у Эрдогана возникли сложности с нефтью сирийской).

Глава МИД Турции Чавушоглу:

Мы обсудили все шаги, которые необходимо предпринять в Средиземноморье с точки зрения энергетики.

Речь в данном случае идёт о добыче «чёрного золота» на средиземноморском шельфе. В этой ситуации Турция уже фактически вступила в конфликт интересов с Францией, которая после свержения полковника Каддафи во многом прибрала к рукам нефтяной бизнес Ливии.

Тем временем в Ливии набирает обороты информационная кампания, которая организована силами ПНС. Предлагается осуществить специальную операцию по поимке Халифы Хафтара «с целью придать его трибуналу». В блогосфере отмечается, что "готовность имеется" и что в этом ПНС и может помочь турецкая разведка, глава которой и посещал ливийскую столицу в составе делегации. Отмечается, что "Хафтар должен быть предан суду до того, как начнутся переговоры по мирному урегулированию в Ливии".