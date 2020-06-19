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Интерфакс-АВН

Разработанная в США стратегия космической обороны нацелена достижение превосходства над Россией и Китаем - Пентагон

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегия космической обороны, представленная Пентагоном, преследует своей целью достижение превосходства над противником в космосе и обеспечение национальных интересов США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Стратегия космической обороны - это следующий шаг к обеспечению космического превосходства и обеспечению жизненно важных интересов нации в космосе сейчас и в будущем", - говорится в распространенном заявлении министра.

Он отметил, что "противники превратили космос в область ведения боевых действий, и мы должны осуществить общеорганизационные изменения в политике, стратегиях, операциях, инвестициях, возможностях и экспертных знаниях для этой новой стратегической среды".

В самом документе поясняется: "Китай и Россия милитаризировали космос и превратили его в зону боевых действий. Они представляют наибольшую стратегическую угрозу в связи с их разработками, испытанием и развертыванием возможностей для военных действий в космосе и связанной с ними военной доктриной для использования в конфликтах, распространяющихся на космос".

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Страны
Китай
Россия
США
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