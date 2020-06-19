Противолодочные самолеты Ту-142М3 Тихоокеанского флота РФ выполнили полеты над акваториями Тихого океана, Японского и Охотского морей

Владивосток. 18 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОКВ - Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили проведение тренировки дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) на Камчатке и в Приморье, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Задачами противолодочников, которые действовали в интересах наземных районов ПВО, был скрытный подход к воздушному пространству РФ и проникновение в него. В ходе учения маршрут полета самолетов ТОФ проходил над акваториями Тихого океана, Японского и Охотского морей", - сказал он.

В тренировках были задействованы два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ и два противолодочных самолета Ил-38 морской авиации ТОФ.