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Интерфакс-АВН

Противолодочные самолеты Ту-142М3 Тихоокеанского флота РФ выполнили полеты над акваториями Тихого океана, Японского и Охотского морей

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Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год
Прошедший ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер "64 красный") авиации Тихоокеанского флота. Таганрог, 2019 год.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Владивосток. 18 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОКВ - Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили проведение тренировки дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) на Камчатке и в Приморье, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Задачами противолодочников, которые действовали в интересах наземных районов ПВО, был скрытный подход к воздушному пространству РФ и проникновение в него. В ходе учения маршрут полета самолетов ТОФ проходил над акваториями Тихого океана, Японского и Охотского морей", - сказал он.

В тренировках были задействованы два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ и два противолодочных самолета Ил-38 морской авиации ТОФ.

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Россия
Япония
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Ил-38
Ту-142
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Военные учения
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