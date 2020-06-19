Российские военные самолеты восемь раз подлетали к Аляске в текущем году - Пентагон

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Истребители ВВС США F-22 Raptor в среду вылетали на перехват и сопровождение очередных двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, выполнявших полет в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски, сообщило объединенное американо-канадское Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Российские военные самолеты в нынешнем году восемь раз входили в канадскую и аляскинскую опознавательные зоны ПВО, и каждый раз силы NORAD реагировали на такие вызовы", - заявил глава командования генерал Терренс О'Шонесси.

По его словам, в среду российские военные самолеты подходили на расстояние 32 морских миль (56 км) к границам Аляски, оставаясь в международном воздушном пространстве и не нарушая границ США.

По сведениям NORAD, в среду первая группа российских самолетов состояла из двух Ту-95 осуществляла полет в сопровождении двух истребителей Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Вторая группа состояла из двух Ту-95 и одного А-50.

По данным NORAD, американские истребители F-22 Raptors, полет которых обеспечивали самолеты-заправщики KC-135 Stratotankers и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS, совершили два успешных "перехвата" российских бомбардировщиков, вошедших в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны вблизи Аляски.

В среду Минобороны РФ сообщило, что четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет недалеко от территории США - в воздушном пространстве над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также северной частью Тихого океана. По данным Минобороны РФ, США поднимали истребители F-22 для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков.