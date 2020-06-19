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Интерфакс-АВН

РФ и Китай быстро развивают потенциал для военных действий в космосе, однако США пока впереди - Пентагон

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Американский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle
Американский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle.
Источник изображения: © NASA

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - США пока что удерживают лидерские позиции в том, что касается военного потенциала на случай конфликта в космосе, однако РФ и Китай быстро прогрессируют в данной сфере, заявил в среду зампомощника главы Пентагона Стивен Китэй.

"Скажем так: мы все еще опережаем их, однако риск все же есть, учитывая то, насколько быстро они усиливают свои возможности (в космосе - ИФ)", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, уязвимы ли, к примеру, американские спутники в случае атаки со стороны РФ или КНР.

"Это очень серьезная угроза", - добавил он.

Китэй пояснил, что США должны быть готовы к разным сценариям в случае применения другими странами оружия в космосе против спутников. В частности, одним из таких сценариев он считает ядерный взрыв, который способен вывести из строя сразу группу спутников.

"Это возможная угроза, к которой мы должны быть готовы", - заявил он.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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