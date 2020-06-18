Китай и еще 11 стран направили военных в Москву на парад - Минобороны РФ

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде, который состоится на Красной площади 24 июня, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.

"К нам уже прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - сказал Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По его словам, большинство иностранных контингентов приняло участие в тренировке на полигоне "Алабино".

"Есть некоторые особенности при прохождении торжественным маршем у представителей Китая и Сербии, но это не мешает им пройти под наши марши в исполнении сводного духового оркестра. Так что музыкальное сопровождение мы менять не будем. Все иностранные парадные расчёты на тренировке показали достойный уровень подготовки", - ответил Салюков на вопрос о строевой выправке иностранных военных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что приоритет отдается приглашению на парад лидеров стран СНГ.

Сообщалось, что намерение присутствовать на параде в Москве подтвердили лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Абхазии и Южной Осетии, а также президент Сербии и глава Палестины.

Во вторник посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что президент республики Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде.

2 июня в ходе переговоров по телефону министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы, сообщали в Минобороны РФ.

Около 14 тыс. человек будут задействованы в параде Победы на Красной площади 24 июня, в парадах по всей стране примут участие 64 тыс. человек, заявлял Шойгу.

В Минобороны РФ заявили, что всех участников парада 24 июня будут регулярно тестировать на коронавирус.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса. Тысячи военнослужащих, которые готовились к параду на подмосковном полигоне "Алабино", вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.

26 мая Путин приказал начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня.

Участникам парада в Москве предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада состоится там же 20 июня.