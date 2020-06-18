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Интерфакс-АВН

В РФ положительно воспримут сокращение военного контингента США в Европе - Шаманов

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: Владимир ШамановФото с сайта Госдумы РФ

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Сокращение американского военного присутствия в Европе будет позитивно воспринято в России, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Идёт такая игра, которая, конечно, приведёт к какому-то результату, и мы будем приветствовать, если этот результат будет сокращать американское присутствие на европейском континенте", - сказал Шаманов, комментируя планы США сократить военный контингент в Германии.

"Комитет по обороне позитивно воспринял заявление президента США о сокращении американского воинского контингента в ФРГ", - добавил он.

Однако, по словам Шаманова, такие изменения вряд ли произойдут в ближайшем будущем. "Это вопрос не завтрашнего дня, он требует кропотливой многомесячной работы", - сказал Шаманов, в недавнем прошлом - командующий ВДВ России.

Шаманов выразил сомнение в том, что Германия после критики Трампа увеличит свой взнос в НАТО. "Меркель больше двух процентов не согласна платить в НАТО", - заявил он.

Ранее Трамп объявил, что решил сократить американский воинский контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных.

Согласно открытым данным, в настоящее время в Германии находятся примерно 34,5 тыс. военных США. Трамп сказал, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

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Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
NATO
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