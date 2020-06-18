Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?

Британский военный эксперт подсчитал общее количество танков в мире, а также количество этих тяжелых машин в разных странах. На первом месте Россия c 12 950 танками, затем США — с 6 333. Но число танков еще не говорит о сухопутной мощи армии, иначе Германия уступала бы Ливану, у которого на сто танков больше.

Британский военный консультант и комментатор Николас Драммонд (Nicholas Drummond) подсчитал все танки в мире, и у него получилось 73 000.

"Из них 24 000 принадлежат вероятным противникам, 20 000 законсервировано, и как минимум 10 000 за последние 10 лет прошли модернизацию", - написал Драммонд в Твиттере.

Эти цифры могут многое рассказать. У России 12 950 танков, и поэтому неудивительно, что она по количеству бронетехники стоит на первом месте в мире. Соединенные Штаты - танковая держава номер два, и у нее 6 333 танка. На третьем месте Китай с 5 800 танками.

Но если пойти вниз по списку, то станет ясно, что количество не является точным мерилом боевой мощи на суше.

Да, в арсенале у Германии всего 236 танков. Но это не значит, что немецкая армия уступает армии Ливана, у которой 334 танка, ведь германские танки "Леопард II" считаются одними из самых современных боевых машин в мире. А ливанские М-60, М-48 и Т-55 устарели.

А теперь посмотрим на вероятных противников. У Аргентины 231 танк, и на бумаге она обладает более существенным броневым и ударным кулаком, чем Британия с ее 227 танками. Но в случае конфликта между двумя странами британские танки, скорее всего, одержат верх над аргентинским противником.

При этом нельзя сказать, что британские машины "Челленджер-2" являются самыми современными танками в мире. Такие страны как США в 2000-х годах вложили немалые средства в модернизацию своей бронетехники, а вот Соединенное Королевство в этот период времени и не подумало обновить свой винтажный парк из 1990-х годов.

В 2017 году британцы применили на своих "Челленджерах-2" новую схему городской маскировки, но она никак не вяжется с устаревшими пушками и двигателями этой машины. Министерство обороны Британии в 2021 году планирует провести первую крупную модернизацию "Челленджера" за много лет.

Но несмотря на все свои недостатки, "Челленджер-2" весьма эффективный танк. И что еще важнее, британские вооруженные силы по сей день используют свои танки на большом удалении от страны, перебрасывая их десантными и транспортными кораблями. А танкисты проводят интенсивную боевую подготовку совместно с пехотой, артиллерией и авиацией.

В октябре 2018 года 5 500 британских военнослужащих со 180 бронемашинами, в составе которых было восемь "Челленджеров-2", были переброшены в Оман для участия в общевойсковых учениях. В 2014 году полк в составе 48 "Челленджеров" был отправлен в Польшу, где он принял участие в крупнейших за последние десятилетия британских военных маневрах.

В 2016 году калифорнийский аналитический центр РЭНД пришел к выводу, что британская армия "способна без ограничения по времени задействовать развернутую танковую бригаду, хотя многие подробности этого неизвестны". В западных армиях в танковой бригаде может быть 100 и более танков.

А теперь посмотрим на аргентинскую армию. Во время войны за Фолкленды в 1982 году британские войска преодолели тысячи миль в открытом океане, после чего вступили в бой и убедительно разгромили аргентинскую группировку. Во время той войны аргентинская армия переоснащала свои танковые бригады, переходя на танки местного производства "Архентино Медиано".

Сегодня у нее примерно 200 таких танков, которые состоят на вооружении в двух бригадах. Они не воевали ни разу. После Фолклендской войны прошло уже 40 лет, но у Аргентины нет транспортных и материально-технических возможностей для переброски тяжелой техники на большие расстояния и для ее применения в течение длительного времени. "Наша страна не может добраться даже до Фолклендских островов с полностью оснащенным и боеготовым личным составом", - сообщила в 2016 году аргентинская газета "Насьон" (La Nacion).

Но давайте представим, что аргентинские и британские танки каким-то образом сошлись в бою. "Архентино Медиано" весит всего 30 тонн, в то время как вес "Челленджера-2" составляет 62 тонны. Аргентинский танк оснащен 105-миллиметровым орудием. У "Челленджера-2" 120-миллиметровая пушка. При прямом столкновении бригада "Архентино Медиано"вряд ли будет представлять серьезную угрозу для бригады "Челленджеров-2".

Если уж на то пошло, броня у "Челленджера-2" "одна из лучших в мире", как сообщает британское военное издание "Ю-Кей Дифенс Джорнал" (U.K. Defense Journal). Неясно даже, сможет ли аргентинский танк вывести из строя "Челленджер-2" при прямом попадании в лобовую броню. А вот прямым выстрелом из 120-миллиметрового орудия с использование кумулятивного боеприпаса средний танк Аргентины наверняка будет уничтожен.

То есть, одно только количество - это далеко не вся история. Армия, у которой больше танков, далеко не всегда является более сильной армией.

Дэвид Экс (David Axe)