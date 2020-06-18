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Интерфакс-АВН

Форум "Армия" станет первой крупной оружейной выставкой после снятия введенных из-за коронавируса ограничений - Чемезов

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Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены множество международных оборонных выставок

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Форум "Армия-2020" станет первой крупной оборонной выставкой, прошедшей после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"В этом году "Армия" станет первым крупным событием для мировой оборонной промышленности после снятия ограничений в связи с глобальной пандемией COVID-19. Форум даст сигнал мировому оружейному рынку к восстановлению и, уверен, придаст импульс дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", - сказал Чемезов, слова которого приводит пресс-служба Рособоронэспорта (входит в Ростех).

По словам главы Рособоронэскпорта Александра Михеева, в этом году компания представит на форуме танк Т-14, боевую машину поддержки танков Т-15 на платформе "Армата", боевую машину пехоты "Курганец-25", бронемашины на платформе "Бумеранг", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивную систему залпового огня 9К515, 152-мм артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", 82-мм миномет "Дрок", бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун", комплексы ПВО "Витязь", Деривация-ПВО", а также комплекс для борьбы с беспилотниками.

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
БМПТ Рамка-99
Бумеранг
Град РСЗО
Деривация-ПВО
Искандер
Курганец-25
Тигр-М
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Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
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