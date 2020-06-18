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Военно-промышленный курьер

Импортозамещение невозможно – банкиры России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ассоциация банков России (АБР) попросила главу правительства Михаила Мишустина отложить на четыре года перевод на отечественное программное обеспечение (ПО) критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Банковское сообщество хочет отсрочки на четыре года, уточняя, что часть иностранных программ и оборудования в обозримом будущем заменить отечественными вообще невозможно.

При этом, по подсчетам банкиров, импортозамещение обойдется кредитным организациям более чем в 700 млрд рублей, и часть этих затрат ляжет на клиентов в виде подорожания услуг и продуктов.

Представители банковского сообщества констатируют, что проекты указа президента и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, не учитывают «риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ», поскольку требования, указанные в них, «в отдельных случаях практически невыполнимы».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) дал отрицательное заключение на эти проекты, а Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов  просила Минкомсвязь перенести срок вступления требований в силу хотя бы на два года.

Как пишет «Коммерсантъ», в приватных беседах банкиры утверждают, что многие программы, не говоря уже об оборудовании, заменить просто нельзя.

«Не будет никакого ни мобильного, ни интернет-банкинга», - цитирует издание одного из участников рынка.

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Кредитование
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Россия
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Минкомсвязь России
Проекты
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