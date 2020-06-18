Недоверие между странами в сфере биологической безопасности может привести к прямым конфликтам - Медведев

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Отсутствие транспарентного международного сотрудничества в сфере биологической безопасности чревато ростом недоверия между странами, которое может привести к полноценной войне. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" для журнала "Россия в глобальной политике".

Автор написал, что в условиях распространения COVID-19 необходима всеобщая согласованная работа над преодолением самого масштабного и действительно глобального кризиса, аналогов которому не было в новейшей истории.

"Риски, которые он создал, чрезвычайно высоки. Именно поэтому необходимо глобальное сотрудничество в сфере безопасности в самом широком смысле. Это должно быть разумно открытое сотрудничество", - отметил зампред СБ РФ, указав, что остается вопрос в степени открытости такого сотрудничества. "Разумеется, исходя из соображений национальной или корпоративной безопасности многое все равно останется конфиденциальным", - написал автор.

Однако, считает Медведев, в целом ряде случаев государства будут вынуждены пойти на прямое сотрудничество. В пример он привел обязательное взаимодействие в ходе прививочной кампании от COVID-19. "Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего, по соображениям национальной безопасности. Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор "коронавирусную бомбу", - пояснил Медведев.

При этом он поставил вопрос о транспарентности исследовательской работы в лабораториях, в том числе тех, которые США разместили по всей планете. "Их деятельность не должна вызывать подозрений, иначе при новой вспышке любой инфекции (а в том, что такие вспышки будут, никто не сомневается) станут выдвигаться бесконечные взаимные претензии, выстраиваться конспирологические теории, вводиться перекрёстные санкции. А так недалеко и до прямого конфликта", - предупредил Медведев.