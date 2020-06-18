РФ ждет от США более открытого диалога с участниками конвенции о запрещении биологического оружия - Медведев

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - США, участвующие в конвенции о запрещении биологического оружия, не дают проверять ее исполнение; Вашингтон должен вести открытый диалог с другими подписантами документа, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" для журнала "Россия в глобальной политике" Медведев написал, что в условиях пандемии коронавируса необходима разумная прозрачность и согласованная верификация в сфере биологической безопасности.

"Россия сохраняет приверженность такому важному международному документу, как Конвенция о запрещении биологического оружия. В настоящий момент соглашение, единственное в своём роде, нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий", - говорится в статье.

Вместе с тем, автор признает, что не все страны согласны с такой позицией. "Например, США ратифицировали конвенцию в 1972 году, однако сейчас проверить её исполнение Вашингтоном с помощью международно-правовых средств не представляется возможным. Наши американские коллеги отказались в 2001 г. принимать соответствующий протокол к конвенции и перестали разрешать у себя проверки", - отметил Медведев.

"Сегодня Россия призывает к выполнению положений Конвенции в полном объёме, тем самым напоминая мировому сообществу о недопустимости использования биологического оружия, - заявил зампред СБ РФ. - Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами - участниками Конвенции".

Он также выразил уверенность, что "по окончании пандемии потребуется пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований".

По словам Медведева, "соответствующая работа возможна и на площадках таких организаций, как ООН, включая её институт ВОЗ. А также на региональных площадках, таких, как ОДКБ и ШОС, которые уделяют значительное внимание разным аспектам безопасности".