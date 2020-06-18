В США сравнили потери от коронавируса с потерями в Первой мировой войне

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В Соединённых Штатах описали ситуацию с коронавирусом с помощью сравнения с военными потерями. В информационном агентстве Associated Press отмечают, что в ходе Первой мировой войны США потеряли меньше своих граждан, чем при коронавирусной инфекции.

В частности, приводится следующая статистика: 116917 человек в США умерли от COVID-19 с начала 2020 года а официальные потери в ПМВ для Штатов составили 116516 человек.

Нужно отметить, что ранее в США уже сравнивали потери от коронавируса нового типа с потерями в войнах, включая конфликты в Афганистане, Ираке и Вьетнаме.

В прессе США добавляется, что в ближайшие дни в стране может состояться самая крупная вспышка болезни. Прогноз такого рода основывается на выявлении десятков носителей инфекции среди участников акций протеста, которые после участия в этих протестах по разным причинам угодили в больницы. Одна из причин - травмы, полученные при столкновениях с полицией.

Для справки: статистика говорит о том, что именно США сегодня продолжают оставаться на первом месте по числу заражённых COVID-19. Общее число с начала тестирования перевалило за 2 млн человек.

Тем временем на российских федеральных каналах тема коронавируса вновь «географически переместилась» в Китай. Рассказывается о случаях обнаружения мутированного вируса на рынке Пекина. Причём теперь утверждается, будто бы он был ввезён в Китай вместе с норвежским лососем. Теперь и рыбий грипп?..