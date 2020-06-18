Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии - СМИ

302
0
0
Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны США пытается замедлить процесс сокращения численности американского воинского персонала в Германии, о котором ранее объявил президент Дональд Трамп, сообщила газета Washington Post.

"Трампу нужен Пентагон для планирования и исполнения этого, но Пентагон идет по этому пути слишком медленно. Этот вопрос является лишь последним примером того, как военачальники подменяют решения главнокомандующего своими суждениями. И отношения (между Трампом и военными - ИФ) только ухудшаются, а не улучшаются", - пишет издание.

Планы Трампа вызвали возражения со стороны руководства НАТО и правительства Германии. Представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон завила в связи с этим, что процесс "займет определенное время", и "я не думаю, будто что-то конкретное уже принято".

Одна из причин, по которой процесс частичного вывода войск потребует значительно времени заключается в том, что, по мнению нескольких высокопоставленных чиновников администрации, Пентагон не спешит разработать варианты осуществления вывода, те, которых хочет Трамп. Минобороны рассматривает требование Трампа так, "как будто оно не имеет полномочий для выполнения президентского решения, генералы фактически игнорируют его", говорится в публикации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
27.01.2020
Что показала военная тревога - 2020: итоги американо-иранского новогоднего обмена ударами (Carnegie Moscow Center, Россия)
23.12.2019
Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
09.12.2019
"Хотели купить у союзников": Турция объяснила контракт на С-400
04.12.2019
The Hindu (Индия): Макрон предупреждает ЕС и призывает к действию
29.11.2019
"Нужно обсудить": Макрону понравилась идея Путина о ракетах
26.11.2019
НАТО: каким альянс видит Берлин? (Delfi, Латвия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 08:23
  • 5
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 18.06 08:16
  • 2
Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа
  • 18.06 07:02
  • 2
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 18.06 06:22
  • 1
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 06:17
  • 1
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
  • 18.06 04:46
  • 20
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 18.06 02:09
  • 123
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 17.06 23:24
  • 55
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 17.06 20:56
  • 8
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
  • 17.06 19:51
  • 1
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
  • 17.06 19:35
  • 1
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
  • 17.06 19:31
  • 4
Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами
  • 17.06 19:25
  • 1
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
  • 17.06 18:28
  • 35
«Морской старт» продадут государству
  • 17.06 17:16
  • 2097
Как насчёт юмористического раздела?