Войти
Интерфакс-АВН

КНДР "заплатит", если предпримет военные действия против Южной Кореи - военные

293
0
0
Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.
Источник изображения: © AP Photo / South Korea Defense Ministry

Гонконг. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские военные предупредили, что Северная Корея заплатит, если она действительно предпримет военные действия против Юга.

"Эти шаги (действия и угрозы КНДР - ИФ) подрывают двадцатилетние усилия Южной и Северной Кореи по улучшению межкорейских отношений и поддержанию мира на Корейском полуострове. Если Север действительно предпримет такой шаг, он, безусловно, заплатит за него", - заявил начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Республики Корея Чон Дон Чжин в ходе брифинга.

Он отметил, что военные Южной Кореи внимательно следят за передвижениями северокорейских военных круглосуточно и сохраняют "стойкую боеготовность".

"Мы будем продолжать прилагать усилия для стабильного управления ситуацией, чтобы предотвратить ее перерастание в военный кризис", - добавил Чон Дон Чжин.

Данное заявление последовало за сообщением КНДР о том, что ее армия вновь войдет в пограничные районы Кэсон и горы Кымгансан.

Во вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Тем временем США призвали Северную Корею отказаться от дальнейших "контрпродуктивных действий".

"Соединенные Штаты полностью поддерживают усилия Республики Корея по межкорейским отношениям и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших контрпродуктивных действий", - заявили в Госдепе США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Похожие новости
03.03.2020
Первый пуск за год: КНДР пугает Южную Корею ракетами
18.11.2019
"Летающий" в руках американцев: США испытали российский танк
07.08.2019
Project Syndicate (США): ущерб американской разведке уже нанесён
14.11.2017
Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к масштабным военным маневрам
19.03.2012
Северная Корея угрожает из космоса
26.05.2009
КНДР испытала новую ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 08:23
  • 5
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 18.06 08:16
  • 2
Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа
  • 18.06 07:02
  • 2
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 18.06 06:22
  • 1
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 06:17
  • 1
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
  • 18.06 04:46
  • 20
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 18.06 02:09
  • 123
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 17.06 23:24
  • 55
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 17.06 20:56
  • 8
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
  • 17.06 19:51
  • 1
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
  • 17.06 19:35
  • 1
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
  • 17.06 19:31
  • 4
Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами
  • 17.06 19:25
  • 1
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
  • 17.06 18:28
  • 35
«Морской старт» продадут государству
  • 17.06 17:16
  • 2097
Как насчёт юмористического раздела?