КНДР "заплатит", если предпримет военные действия против Южной Кореи - военные

Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.

Гонконг. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские военные предупредили, что Северная Корея заплатит, если она действительно предпримет военные действия против Юга.

"Эти шаги (действия и угрозы КНДР - ИФ) подрывают двадцатилетние усилия Южной и Северной Кореи по улучшению межкорейских отношений и поддержанию мира на Корейском полуострове. Если Север действительно предпримет такой шаг, он, безусловно, заплатит за него", - заявил начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Республики Корея Чон Дон Чжин в ходе брифинга.

Он отметил, что военные Южной Кореи внимательно следят за передвижениями северокорейских военных круглосуточно и сохраняют "стойкую боеготовность".

"Мы будем продолжать прилагать усилия для стабильного управления ситуацией, чтобы предотвратить ее перерастание в военный кризис", - добавил Чон Дон Чжин.

Данное заявление последовало за сообщением КНДР о том, что ее армия вновь войдет в пограничные районы Кэсон и горы Кымгансан.

Во вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Тем временем США призвали Северную Корею отказаться от дальнейших "контрпродуктивных действий".

"Соединенные Штаты полностью поддерживают усилия Республики Корея по межкорейским отношениям и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших контрпродуктивных действий", - заявили в Госдепе США.