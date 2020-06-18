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ТАСС

На сайте Минобороны открылся раздел о парадах Победы в 28 городах России

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Военнослужащие на Красной площади
Военнослужащие на Красной площади.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Информацию можно найти по каждому городу, где планируется провести парад Победы 24 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России открыло мультимедийный раздел о военных парадах, которые пройдут 24 июня в 28 городах РФ в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В разделе представлена подробная информация о последовательности прохождения колонн по Красной площади Москвы, порядке пролета авиации, составе и численности личного состава и техники на парадах, которые состоятся 24 июня в 28 городах России", - пояснили в военном ведомстве.

Все желающие смогут ознакомиться с инфографикой, в которой отражена подробная схема построения пеших расчетов, механизированной колонны, а также даны исчерпывающие сведения об авиационной части парада на Красной площади.

Подобную информацию можно найти по каждому городу, где планируется провести парад Победы 24 июня. Кроме того, содержится информация о местах и времени проведения праздничных салютов по всей стране. В проекте также содержатся сведения о тренировках парадных расчетов, которые пройдут в Алабинском гарнизоне и на Красной площади.

По информации Минобороны, в военном параде в Москве примут участие более 13 тыс. военнослужащих, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники. Зрители смогут увидеть боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и С-400. Завершит парад проход над площадью 75 самолетов и вертолетов. В параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тыс. военнослужащий, 2,4 тыс. единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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