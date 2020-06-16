Washington Examiner (США): новая российская атомная подлодка — никакой не прорыв

Хотя АПЛ «Хабаровск» впечатляет сильнее, чем другие подлодки российского флота, баланса сил она не изменит. Американским, британским и французским аналогам эти подлодки уступают, уверен автор. Но США все же следует сократить операции с участием авианосцев и вкладывать ресурсы в новые подводные боевые платформы.

Станет ли российская подводная лодка "Хабаровск" новым вызовом для НАТО? Да. Изменит ли она нынешнюю расстановку сил? Нет.

Я пишу об этом в свете предстоящих морских испытаний "Хабаровска". Изначально испытания назначили на конец июня, но отложили на неопределенный срок. Однако, учитывая стержневую роль подводных лодок в военной политике Владимира Путина, она будет развернута при первой же возможности. Российские чиновники, говоря о подводной лодке, не скрывают ликования.

Чем это чревато для НАТО и Америки?

Превосходный аналитик подводной войны Эйч Ай Саттон (H. I. Sutton) назвал эту лодку новым и трудным противником и предположил, что она во многом определит 2020-е годы. Саттон подчеркивает, что "Хабаровск" будет вооружен ядерной беспилотной торпедой "Посейдон" (Kanyon по классификации НАТО). Эта торпедная система предназначена для уничтожения американских городов и военно-морских баз в военное время.

Я на этот счет переживаю куда меньше.

Хотя "Хабаровск" впечатляет сильнее, чем другие подводные лодки российского флота, баланса сил он не изменит.

Во-первых конструкция корпуса и акустические характеристики "Хабаровска" совпадают с российскими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проекта 955 "Борей". Хотя благодаря "Борею" российская стратегическая угроза перешагнула предел возможностей позднесоветского периода, американским, британским и французским аналогам эти подлодки по-прежнему уступают. Акустическую сигнатуру лодок класса "Борей" ВМС США уже зафиксировали и могут по необходимости развернуть за ними пристальную слежку. То же справедливо и для "Хабаровска" - как только начнутся морские испытания в непосредственной близости от Баренцева моря.

Даже ядерную систему "Посейдон" нельзя назвать критической проблемой.

Эта система призвана подорвать стратегический ядерный потенциал НАТО в серой зоне между полномасштабной ядерной войной и обычным конфликтом. К счастью, США упрочили свои возможности противостоять этой угрозе. В первую очередь это связано с решением администрации Трампа создать ядерные силы, - помимо прочего туда вошли и подводные лодки, которые могут помериться силами с Россией в области ограниченной ядерной войны.

Тем не менее для усиления сдерживающего эффекта предстоит предпринять и другие шаги. Президент Трамп (или, Джо Байден, если победит) должен четко дать понять, что любой ядерный удар России по материковой части США (будь то по городу или военно-морской базе) повлечет за собой усиленное ядерное возмездие и удар по российским материковым целям. Путин знает, что полномасштабную ядерную войну с Америкой ему не выиграть, поэтому решающим фактором может стать установление четких красных линий сдерживания и эскалации.

В этой связи следует отметить еще один момент.

Россия ловко сосредоточила свои ресурсы на подводной войне. В последние годы российский флот значительно улучшил свой оперативный темп и радиус подводных операций. Помимо прочего, Москва способна выводить из строя коммуникационные кабели и мобилизовать ПЛАРБ в Атлантическом океане за короткие сроки.

США должны извлечь из этого выводы.

Превосходство под водой по-прежнему за ВМС США, но их система закупок чересчур жесткая. Если бы в рядах командования было больше самобытных мыслителей и стратегов вроде Джона Пола Джонса (John Paul Jones) и Горацио Нельсона (Horace Nelson), они бы резко сократили операции с участием авианосных групп и вкладывали бы гораздо больше ресурсов в новые подводные сенсорные и боевые платформы, как пилотируемые, так и беспилотные.

Увы, пока не грянет война с Китаем и не пойдет на дно целый авианосец, потопленный баллистическими ракетами, они могут и не прозреть.

Пока что вывод такой: преимущество под водой по-прежнему на стороне Америки, но вот надолго ли - неизвестно.

Том Роган (Tom Rogan)